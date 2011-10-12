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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

طلوح حیات:

اختصاص 25 هکتار از زمین های حاشیه دریاچه ارومیه به کشت پسته

اختصاص 25 هکتار از زمین های حاشیه دریاچه ارومیه به کشت پسته

آذرشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی آذرشهر از تخصیص 25هکتار از زمین های زراعی این شهرستان در حاشیه دریاچه ارومیه به کشت درختان پسته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز طلوع حیات اظهار داشت: بدین صورت باغات پسته در حاشیه دریاچه ارومیه که در این شهرستان قرار دارند، توسعه می یابد.

وی افزود: 20 هکتار از این باغات در روستای قشلاق بخش گوگان این شهرستان و زیر نظر کارشناسان کشاورزی و با بکار گیری روش های فنی و علمی ایجاد شده است.

به گفته سلوع حیات، در اثر خشکسالی های متمادی و کاهش شدید آبهای کشاورزی و شوری بیش از حد آب چاههای کشاورزی ضرورت دارد که نوع کشت های زراعی تغییر یابد و در این راستا کاشت درختان پسته در این منطقه نتیجه مطلوبی داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر با بیان اینکه رشد و مقاومت درختان پسته با آب و هوای منطقه حاشیه دریاچه ارومیه نسبتاً سازگاری خوبی دارد بر توسعه کشت این محصول توسط کشاورزان و باغداران منطقه تاکید کرد.

وی یادآور شد: اغلب زمین های زراعی مناطق کشاورزی شهرستان آذرشهر در حاشیه دریاچه ارومیه در اثر کم آبی و پایین آمدن کیفیت آبهای موجود بلا استفاده مانده است.

گفتنی است، وسعت مزارع زراعی شهرستان آذرشهر 27 هزار هکتار است که 11هزار هکتار آن دیم و 16 هزار هکتار هم آبی بوده که چهار هزار هکتار آن به باغات اختصاص دارد.
 

کد مطلب 1431619

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