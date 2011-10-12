اختصاص 25 هکتار از زمین های حاشیه دریاچه ارومیه به کشت پسته

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز طلوع حیات اظهار داشت: بدین صورت باغات پسته در حاشیه دریاچه ارومیه که در این شهرستان قرار دارند، توسعه می یابد.

وی افزود: 20 هکتار از این باغات در روستای قشلاق بخش گوگان این شهرستان و زیر نظر کارشناسان کشاورزی و با بکار گیری روش های فنی و علمی ایجاد شده است.

به گفته سلوع حیات، در اثر خشکسالی های متمادی و کاهش شدید آبهای کشاورزی و شوری بیش از حد آب چاههای کشاورزی ضرورت دارد که نوع کشت های زراعی تغییر یابد و در این راستا کاشت درختان پسته در این منطقه نتیجه مطلوبی داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر با بیان اینکه رشد و مقاومت درختان پسته با آب و هوای منطقه حاشیه دریاچه ارومیه نسبتاً سازگاری خوبی دارد بر توسعه کشت این محصول توسط کشاورزان و باغداران منطقه تاکید کرد.

وی یادآور شد: اغلب زمین های زراعی مناطق کشاورزی شهرستان آذرشهر در حاشیه دریاچه ارومیه در اثر کم آبی و پایین آمدن کیفیت آبهای موجود بلا استفاده مانده است.

گفتنی است، وسعت مزارع زراعی شهرستان آذرشهر 27 هزار هکتار است که 11هزار هکتار آن دیم و 16 هزار هکتار هم آبی بوده که چهار هزار هکتار آن به باغات اختصاص دارد.

