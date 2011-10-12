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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۰

افزایش 10 هکتاری سطح زیر کشت زعفران در مرند

افزایش 10 هکتاری سطح زیر کشت زعفران در مرند

مرند - خبرگزاری مهر: مدیرجهادکشاورزی مرند گفت: با توزیع پیاز زعفران در سال جاری سطح زیر کشت زعفران در مرند از 75 هکتار به 85 هکتار افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلیل مدینه زاد با بیان اینکه این میزان پیاز زعفران تولید شده بین کشاورزان به منظور کاشت، توزیع شده است گفت: شهرستان مرند به لحاظ استعدادهای بالقوه کشاورزی و شرایط ویژه آب و هوایی محل مناسبی برای زراعت زعفران است.

وی با بیان اینکه زعفران جنبه تجاری و ارزآوری دارد، افزود: زعفران گیاهی است چندساله و کم توقع به آب که می تواند بعد از کاشت حدود 10تا 12 سال در زمین به رشد و نمو خود ادامه داده و محصول مطلوبی تولید کند.

مدینه زاد افزود: باتوجه به استقبال کشاورزان منطقه از زراعت زعفران، تامین پیاز مطمئن و عاری از هرگونه آفات و بیماری توسط این مدیریت پیگیری می شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند با بیان اینکه همه ساله به سطح زیر کشت این محصول ارزشمند در این شهرستان افزوده می شود، گفت: طی سالجاری مقدار 25 تن پیاز زعفران در  این شهرستان تولید شده است.

وی همچنین تصریح کرد: باتوجه به اینکه زعفران برای مناطقی که کم آب و خشک است محصول استراتژیک محسوب می شود، به کشاورزان این منطقه توصیه می شود سطح بیشتری از مزارع خود را به کشت زعفران اختصاص دهند.
 

کد مطلب 1431626

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