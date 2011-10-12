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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

تبعات جنبش اعتراضی در آمریکا/

اظهارات مضحک کلینتون درباره ایران / جهانیان باید ایران را محکوم کنند!

اظهارات مضحک کلینتون درباره ایران / جهانیان باید ایران را محکوم کنند!

دولت آمریکا که با هدف منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات گسترده داخلی، سناریوی مضحکی را علیه ایران با طرح اتهامات نخ نما شده آغاز کرده، به دنبال برگزاری نشست فوری شورای امنیت برای بررسی راههای اعمال فشار به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه که به بلندگوی تبلیغاتی و رسانه ای آمریکا در جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است، از تلاشهای آمریکا برای وادار کردن شورای امنیت به موضعگیری علیه ایران در پی ادعای مضحک و سناریوسازی علیه ایران خبر داد.

آمریکاییها در ادامه فرافکنی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران، ادعای نخ نما شده درباره دست داشتن این کشور در آنچه توطئه ترور سفیر عربستان خوانده،در شورای امنیت مطرح می کند.

این اقدام در راستای انحراف اذهان عمومی از اعتراضات گسترده داخلی آمریکا که طی چند هفته به جنبشی سراسری در این کشور تبدیل شده انجام می گیرد. در همین حال "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: طرح ایران نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین آمریکا است. به اعدای وی چنین توطئه ای نشانگر خطر سیاستهای ایران و تروریسم است.
 
این ادعاها در حالی از سوی آمریکا مطرح می شود که جنبش سراسری "تسخیر وال استریت" پایه های نظام سرمایه داری را به لرزه درآورده و مقامات این کشور در عین ناتوانی از پاسخگویی به خواست عمومی مردم، به فرافکنی و طرح ادعاهای واهی و تکراری علیه ایران روی آورده اند.

العربیه در ادامه جوسازی علیه ایران جمله خنده دار دیگری از قول وزیر امور خارجه آمریکا به صورت خبر فوری زیرنویس کرد که طی آن ادعا شده کلینتون خواستار محکومیت بین المللی "توطئه ایران ضد سفیر عربستان" شده است.
کد مطلب 1431643

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