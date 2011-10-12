به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه با تکذیب ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر دخالت برخی از اعضای سپاه پاسداران در برنامه ساختگی ترور دیپلمات یکی از کشورهای عربی در واشنگتن، اظهار داشت: این‌گونه اقدامات سناریویی نخ‌نما و بی‌اساس بوده و در حقیقت نوعی فرافکنی و ایجاد انحراف در افکار عمومی دنیا از نهضت ضد سرمایه‌داری وال‌استریت و ناکامی‌های آمریکای در اجرای سیاست‌های استکباری خود در منطقه و جهان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ایجاد شکاف بین امت اسلامی هدف دیگر طراحان چنین توطئه ای است، گفت: این‌گونه اتهامات در شرایط کنونی با هدف تفرقه‌افکنان بین شیعه و سنی و ایجاد گسست بین جهان اسلام و کشورهای اسلامی و متأثر از ناتوایی‌ آمریکایی‌ در خروج از بحرانی است که موج بیداری اسلامی در خاورمیانه برای آنها ایجاد کرده است.

سلامی به ناتوانی آمریکا در مهار بحران وال‌استریت که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند اشاره کرد و افزود: شکست‌های پی در پی و ناکامی‌های سردمداران آمریکایی در سیاست خارجی باعث شده تا با طراحی مباحثی مضحک، بی‌اساس و بی‌پایه سعی در انحراف افکار عمومی جامعه بین‌الملل از شکست نظام سرمایه‌داری و ایجاد تفرقه بین مسلمین کنند که به فضل الهی همچون سایر دسایس آنها خنثی خواهد شد.