ایلام الگوی بارز پایداری و مقاومت دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در مراسم اختتامیه همایش سراسری شعر کودک و نوجوان در استان اظهار داشت: برای شناخت جایگاه هر جامعه ای باید به ادبیات آن توجه کرد و با دقت به واژه ها، سخن ها و اشعارش جایگاه آن جامعه را در قیاس با سایر جوامع دریابیم، لذا حوزه ادبیات و شعر از این منظر قابل اهمیت و دقت است.

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم ادبیات پایدار و شعر پایدار داشته باشیم باید به مفاهیم توجه کنیم زیرا هر چه به تعالی مفاهیم بپردازیم به همان اندازه جامعه نیز به توسعه و تعالی دست پیدا می کند.

استاندار ایلام تصریح کرد: آنچه با استفاده از نام و مکان جشنواره مدنظر است موضوع پایداری است که از مقوله های مهم و رمز ماندگاری جوامع در طول تاریخ به شمار می رود.

وی گفت: مخاطبان اصلی ما کسانی هستند که پایه و اساس زندگیشان ایمان و دین است لذا برای موفقیت باید از این عناصر بهره مند باشیم و بصیرت دینی مان را افزایش دهیم.