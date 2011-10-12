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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۸

مجتبی اعلایی:

ایلام الگوی بارز پایداری و مقاومت دوران دفاع مقدس است

ایلام الگوی بارز پایداری و مقاومت دوران دفاع مقدس است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: ایلام الگوی بارز پایداری و مقاومت دوران دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در مراسم اختتامیه همایش سراسری شعر کودک و نوجوان در استان اظهار داشت: برای شناخت جایگاه هر جامعه ای باید به ادبیات آن توجه کرد و با دقت به واژه ها، سخن ها و اشعارش جایگاه آن جامعه را در قیاس با سایر جوامع دریابیم، لذا حوزه ادبیات و شعر از این منظر قابل اهمیت و دقت است.

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم ادبیات پایدار و شعر پایدار داشته باشیم باید به مفاهیم توجه کنیم زیرا هر چه به تعالی مفاهیم بپردازیم به همان اندازه جامعه نیز به توسعه و تعالی دست پیدا می کند.

استاندار ایلام تصریح کرد: آنچه با استفاده از نام و مکان جشنواره مدنظر است موضوع پایداری است که از مقوله های مهم و رمز ماندگاری جوامع در طول تاریخ به شمار می رود.

وی گفت: مخاطبان اصلی ما کسانی هستند که پایه و اساس زندگیشان ایمان و دین است لذا برای موفقیت باید از این عناصر بهره مند باشیم و بصیرت دینی مان را افزایش دهیم.

کد مطلب 1431651

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