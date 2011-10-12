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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۶

خوابگاه پسران پردیس کشاورزی صاحب نمازخانه و سالن مطالعه شد

خوابگاه پسران پردیس کشاورزی صاحب نمازخانه و سالن مطالعه شد

کرج - خبرگزاری مهر: دو پروژه نمازخانه و سالن مطالعه متمرکز در مجتمع خوابگاهی براداران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه پروژه نمازخانه و سالن مطالعه متمرکز مجتمع خوابگاهی براداران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در فضایی به مساحت 688 متر مربع با حضور جمعی از مسئولان گشایش یافت.

این پروژه در مدت یک ماه و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال ساخته شد.

با بهره برداری از این طرح مشکل فقدان سالن مطالعه و نمازخانه متمرکز در کوی براداران برطرف شد.

265 متر از مساحت این فضا برای سالن مطالعه و 187 متر مربع به نمازخانه اختصاص یافته است.

مجتمع خوابگاهی برادران پردیس کشاورزی  در کرج، میدان قدس ( شاه عباسی) خیابان امامزاده حسن (ع)  واقع است.

کد مطلب 1431661

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