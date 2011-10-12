استاندار لرستان طرح های عمرانی نیمه تمام پلدختر را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده عصر چهارشنبه در جریان بازدید از هنرستان پلدختر گفت: هنرستان 20 کلاسه حضرت رسول پلدختر در زمینی به مساحت هفت هزار و 200 مترمربع و زیر بنای سه هزار و 800 مترمربع در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این پروژه که حدود پنج هزار و 500 متر محوطه سازی و 300 متر طول دیوار آن است مبلغ 22 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن هزینه خواهد شد.

دهمرده تصریح کرد: این طرح در مراحل نهایی و رنگ آمیزی و عملیات محوطه سازی است و کار تجهیز این طرح قبل از دهه مبارک فجر امسال انجام می شود.

وی گفت: اعتبارات هنرستان پلدختر از محل تخریب و بازسازی تامین شده است.

استاندار لرستان از در حال ساخت بودن 21 پروژه آموزشی و پرورشی در شهرهای پلدختر و معمولان خبر داد و گفت: برای این تعداد طرح که در حال ساخت است مبلغ 50 میلیارد ریال هزینه می شود.

استاندار لرستان سپس در سایت مسکن مهر پلدختر بازدید کرد و گفت: موانع و مشکلات موجود در سایت مسکن مهر پلدختر باید رفع شود.

وی در جریان بازدید از سایت 5.5 هکتاری مسکن مهر پلدختر افزود: مسکن مهر شهر پلدختر دارای سهمیه یک هزار و 700 واحدی در سال های 90- 89 است که تعداد 624 واحد آن در قالب مسکن مهر دولتی در قالب هشت تعاونی احداث می شود.

وی پیشرفت این پروژه را 40 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: مابقی سهمیه پلدختر یک هزار و 76 واحد است که در قالب مسکن مهر خود مالک است و تا کنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

دهمرده یادآور شد: کل مبلغ قرارداد مسکن مهر پلدختر 340 میلیارد ریال است.

استاندار لرستان روند پیشرفت مسکن مهر پلدختر را روند مثبتی عنوان کرد و برای تسریع در ساخت مسکن مهر پلدختر و رفع مشکلات موجود دستورات لازم را صادر کرد.