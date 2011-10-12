کاری برای نهادینه شدن بیمه در جامعه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری عصر چهارشنبه در پنجمین نشست هم اندیشی مدیریت یکپارچه سیل بیمه سیل گفت: ریشه بسیاری از ناهنجاریها در جامعه نبود ابزار امنیتی در آن جامعه است.

وی افزود: بیمه می تواند یک ابزار امنیتی باشد و در بعد سیاسی نیز می تواند راهی برای خنثی کردن توطئه های دشمن باشد.

جعفری گفت: بیمه یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحران است و در مدیریت ریسک نیز می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

وی ادامه داد: در مدیریت بحران سه دیدگاه مطرح است، اقدامات پیشگیرانه مانند مقاوم سازی ساختمانها و جلوگیری از ساخت و ساز بی رویه یکی از این دیدگاهها است.

وی تصریح کرد: دیدگاه بعدی انجام اقدامات امدادی و نجاتی برای کسانیکه در معرض خطر هستند است که در حین حادثه کاربرد دارد.

مدیر کل بیمه ایران استان گلستان افزود: دیدگاه سوم به ویژه در کشورهای صنعتی کاربرد زیادی دارد و آن انتقال ریسک به شرکت های بیمه است که در زیانهای ناشی از حوادث بین همه تقسیم می شود.

وی تصریح کرد: استان گلستان جزو استانهای حادثه خیز به ویژه در سیل و زلزله است و صنعت بیمه می تواند برای هر خطری یک محصول بیمه ای معرفی کند.