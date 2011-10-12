عروسک خیمه شب بازی هم به حرف آمد / فرافکنی به سبک سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، بلندگوی تبلیغاتی وهابیت و استکبار جهانی لحظاتی پیش اظهارات بی پایه و اساس دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران را که با تحریک مستقیم آمریکا بیان شده است، پخش کرد.



العربیه از قول عبداللطیف الزیانی آورده است : " توطئه ایران! به شدت به روابط این کشور با کشورهای عربی خلیج فارس ضربه می زند.



دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ادامه ادعاهای بی اساس خود گفت : توطئه ایران برای ترور را محکوم می کنیم!



شبکه وابسته به وهابیت در تلاش برای تطهیر عربستان از جنایت مشارکت در سرکوب وحشیانه مردم بحرین و منحرف کردن نگاهها از نقض گسترده حقوق بشر در عربستان ادعا کرد : عربستان جامعه جهانی و اسلامی را به برعهده گرفتن مسئولیت خود در قبال تروریسم فرا خوانده است.



عربستان که علاوه بر مشارکت در سرکوب مردم بی دفاع بحرین به طرز بی رحمانه ای با هر گونه اعتراض در شبه جزیره برخورد می کند، با گرفتن ژست انسان دوستی و طرفداری از اسلام مدعی شده است : توطئه ایران را که بر خلاف اخلاق انسانی و اسلامی است، محکوم می کنیم.



خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.

اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی که شبکه‌های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم ادعاهای بی اساس وی علیه ایران پرداختند، مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کرد.