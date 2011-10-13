65 درصد مدارس غیر دولتی در قزوین استیجاری است

قاسم ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به رویکرد آموزش و پرورش در تاسیس مدارس غیردولتی از سال 85 تاکنون تعداد 10 واحد آموزشی غیردولتی در قزوین در حال ساخت و تکمیل شدن است و امسال نیز دو واحد غیردولتی شامل مدرسه راهنمایی متفکران و هنرستان خیام نیشابوری افتتاح شده است.

وی افزود: بیشتر موسسان مدارس غیردولتی را فرهنگیان تشکیل می دهند و متقاضیان تاسیس این واحدهای آموزشی باید مجوز سازمان توسعه و نوسازی مدارس را در خصوص تایید فضای مورد نظر دریافت کنند.

ابراهیم زاده اظهار داشت: تخصیص بناهای آموزشی، واگذاری مدارس به صورت استیجاری و ارایه تجهیزات احداث این مدارس به صورت حمایتی است.

وی یادآورشد: به منظور کمک به متقاضیان احداث این مدارس از طریق صندوق حضرت علی اکبر(ع ) به صورت متمرکز از دفتر وزارتخانه، تسهیلات لازم به موسسان داده می شود.

ابراهیم زاده بیان کرد: در سال جاری مدارس غیردولتی به استثنای هنرستان های فنی حرفه ای درجه بندی شده اند و بر اساس آن وامتیاز این مدارس در بخش های آموزشی، پرورشی، اداری و مالی تسهیلات دریافت می کنند.



این مسئول با اشاره به اینکه 6.8 درصد دانش آموزان استان قزوین در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند، تصریح کرد: 13هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در 137 مدرسه غیردولتی قزوین تحصیل می کنند.



ابراهیم زاده در خصوص شهریه این مدارس افزود: شهریه مدارس غیرانتفاعی بر اساس سطح آموزشی مدرسه، هزینه های اجاره بها و امور آموزشی متفاوت است.

مدیر واحد مشارکت های مردمی آموزش و پرورش قزوین یادآورشد: با توجه به قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، شهریه امسال مقطع ابتدایی بین سه میلیون تا شش میلیون ریال، مقطع راهنمایی از پنج میلیون تا هشت میلیون و 200هزار ریال و مقطع متوسطه از شش میلیون و 500 هزار ریال تا 12 میلیون و800 هزار ریال با محاسبه فوق برنامه تعیین شده است.