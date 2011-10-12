برنامه های اهل سنت گلستان مطابق با آداب و رسوم بومی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری کارکنان این مرکز افزود: اصل "اولویت بندی" باید در راس امور و برنامه ها باشد و این مهم نیازمند زمان شناسی و مخاطب شناسی است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین علی(ع) گفت: ملاک انجام یک عمل خوب، فقط درگرو مدت زمان آن نیست، بلکه مطلوب بودن و بهره وری مهم است.

عامری، با اشاره به نقش نیروی انسانی در دستیابی به اهداف سازمانی، عنوان کرد: برای موفقیت در یک سازمان علاوه بر وجود روحیه همکاری باید جریان سازی در امور صورت گیرد.

وی، با بیان اینکه اهل سنت و اقلیت های قومی و مذهبی در ایران اسلامی دارای حقوق یکسان با تمامی افراد کشور است، اظهار داشت: این شرایط به برکت وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راس آن منویات مقام معظم رهبری ایجاد شده است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی شعبه گیلان و گنبد را تشریح کرد و افزود: در حال حاضر شعبه گیلان راه اندازی شده و مشغول فعالیت است و رایزنی ها برای تهیه زمین جهت احداث شعبه گنبد هم صورت پذیرفته است.

در این جلسه معاون اداری - مالی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور گفت: در تدوین برنامه های آتی دبیرخانه فرآیندهای جدیدی ایجاد شده است.

قاسم کریمی، افزود: کمیته های "فرهنگی" و"آموزش" در دبیرخانه تشکیل شده و این کمیته ها باحضور نمایندگانی از دفاتر استانی برنامه های آتی این شورا را تهیه و تدوین خواهند کرد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: به دنبال افزایش بودجه و خدمات رسانی به کارکنان دفاتر استانی هستیم.