عمانی در گفتگو با مهر: نقض حقوق بشر در غرب بیداد می کند/ افشای موارد تکان دهنده در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا در اقدامی نخ ‌نما شده و به بهانه حمایت از حقوق بشر از اعمال تحریم‌های دیگری علیه 29 نفر از مقامات ایران خبر داد تا غربی‌ها بار دیگر بر دشمنی خود با ملت ایران و دوگانگی معیارهای خود صحه بگذارند.

مقامات اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه 18 مهرماه در لوکزامبورگ بار دیگر دشمنی خود را با جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند، همین موضوع سبب شد تا با بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا گفتگویی را درباره نقض حقوق بشر به خصوص ایالات متحده داشته باشیم.

"اردشیر عمانی" و از موسسین سازمان" جنگ علیه ایران را متوقف کنید" در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اعدام اخیر "تروی دیویس" سیاهپوست آمریکایی گفت : دیویس 20 سال پیش زندانی شد و تمام شواهد آن موقع سبب محکومیت وی شد، اما شاهدان پس از مدتی اعلام کردند که در گناهکار نامیدن دیویس مرتکب اشتباه شدند و پس از این تصمیم صدها یا هزاران نفر از آمریکایی ها نامه ای را به سازمانهای مختلف نوشتند و درصدد آن برآمدند تا جلوی این جنایت را بگیرند.

از جمله موارد نقض حقوق بشر در غرب می توان به نبود آزادی بیان ، نصب دستگاههای استراق سمع، تبعیض نژادی، جنایتهای خشونت آمیز پردامنه ، سوء استفاده از قدرت، حبس ابد نوجوانان، شکنجه زندانیان، فقر، خودکشی، نقض اتحادیه کارگری، تجاوز به استقلال سازمان ملل و نقض حقوق زنان در آمریکا اشاره کرد.

وی افزود: در آمریکا اعدام بیش از هر کشور دیگری در دنیا بیداد می کند و در تضاد با جلوه ای است که از خود در دنیا باقی گذاشته است. واقعیت این است که در انگلیس و آلمان نقض حقوق بشر بیشتر از کشورهای دیگر صورت می گیرد. انگلیس برای اولین بار نیست که به تظاهرات حمله می کند و با عنوان امنیت اجتماعی افراد را به زندان می اندازد.

عمانی تاکید کرد: آزادی بیان در آمریکا تا حدی است که دولتمردان بتوانند آن را کنترل کنند، نصب دستگاههای استراق سمع در آمریکا به وضوح دیده می شود، در هر ساختمانی دوربین های عکاسی در راهروها و آسانسورها گذاشته شده و کنترل می کنند افراد با چه کسانی تماس داشته و این وضعیت پس از 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم بدتر شده است.

بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا گفت : دولتمردان آمریکایی صحنه سازی می کنند و سیاهپوستان و مسلمانان را بازداشت و آنها را وادار می کنند که اعتراف کنند درصدد جاسازی بمب هستند.

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به نبود آزادی بیان، نصب دستگاههای استراق سمع، تبعیض نژادی، جنایتهای خشونت آمیز پردامنه ، سوء استفاده از قدرت، حبس ابد نوجوانان، شکنجه زندانیان، فقر، خودکشی، نقض اتحادیه کارگری، تجاوز به استقلال سازمان ملل و نقض حقوق زنان در آمریکا اشاره کرد.

عمانی افزود: شبکه های رادیو و تلویزیونی آمریکا دم از آزادی بیان و مطبوعات می زنند، اما واقعیت خلاف این موضوع را نشان می دهد، 15 سازمان جاسوسی در ایالات متحده فعالیت می کنند و دارای صد تا هزار کارمند هستند. دولت آمریکا مسلمانان، اعراب، سیاهپوستان آفریقایی و ایرانی ها را به این بهانه که باعث ایجاد خطر شدند دستگیر می کند.

وی تاکید کرد: پلیس در خیابانها مسلح بوده و با مسلسل در چهارراهها ایستاده است و حرکت شهروندان را کنترل می کند . پلیس مخفی از دهها سال پیش سازمانهای دموکراتیک و اتحادیه کارگری را زیر نظر داشت، اما کنترل اینترنت توسط دولت و سازمانهای جاسوسی صورت می گیرد.

عمانی افزود: اگر مقاله ای علیه رژیم صهیونیستی نوشته شود پس از گذشت یک ساعت از اینترنت ناپدید می شود، دولت آمریکا مقالات را در فضای مجازی چک می کند و ارتشی از جوانان صهیونیست را استخدام کرده که کار آنها تشخیص مقالاتی است که علیه منافع آمریکا نوشته شده و برای تغییر محتوا و حذف آن و انداختن ویروس در کامپیوتر تلاش می کنند.

بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا تاکید کرد: آمار نشان می دهد بین سالهای 2002 تا 2006 اداره آگاهی فدرال آمریکا هزاران صورت حساب و محتوای مکالمات شهروندان آمریکایی را از طریق پست های زمینی، مکالمات تلفنی و اسناد شرکت های مخابراتی ضبط می کرد.

وی افزود: مجله ای را تحت عنوان "چشم انداز ایران" دریافت می کردم، اما دولت آمریکا پاکت را به منظور بازرسی از مجله پاره می کرد و در پاکت جدیدی می گذاشت که آدرس فارسی روی آن نوشته نشده بود. به یاد می آورم که دولت آمریکا در سال 1960 وقتی مطبوعاتی از اروپا دریافت می کرد اول تصویر را بررسی می کرد و اف بی آی فردی را به دنبالم می فرستاد و به مدیران دانشگاه می گفت وی فردی خطرناک بوده و باید از دانشگاه اخراج شود و پس از آن به صاحب ساختمان می گفت این شخص باید از خانه بیرون رود.

عمانی تاکید کرد: دولت آمریکا همواره برای جلوگیری از افشای حقایق تلاش می کند؛ به عنوان مقاله در سپتامبر 2009 هنگامیکه دولت فدرال هیئتی را برای نظارت بر امنیت اینترنت منصوب کرد، شهروندان آمریکایی به خوبی می دانستند دولت به بهانه حفظ امنیت ملی، نظامی و مالی، سایبری و اداری اقدامات جدیدتری برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان و استفاده نامشروع از آنها برای استیلای حکومت کامل و سکوت مطلق در جامعه استفاده خواهد کرد.

بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا گفت : امروزه بر همگان به خصوص بر روشنفکران جامعه آمریکا مشخص است که دولت و ارگانهای مسلط بر جامعه برای توجیه حاکمیت غیر دموکراتیک خود هر چند ماه یکبار به ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش می کنند.