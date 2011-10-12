برگزاری نخستین دعای کمیل شب جمعه در مدینه منوره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، در این مراسم روحانی حجاج مدینه قبل ایرانی در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا می‌پردازند.

هرساله دعای کمیل با هماهنگی مقامات سعودی و حضور پلیس این کشور برگزار می‌شود و در طول برگزاری این مراسم با شکوه، خیابانهای اطراف مسجد النبی (ص) مسدود شده و تنها زائران ایرانی اجازه حضور در این منطقه را می‌یابند.



همچنین مداحان اهل بیت در مراسم برگزاری دعای کمیل به ذکر دعا پرداخته و در مدح و منقبت رسول الله (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) مدیحه سرایی می‌کنند. مراسم‌های دعای کمیل در بین الحرمین همیشه از یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش می‌شود.

به احتمال زیاد، سه مداح اهل بیت(ع) شامل محمدرضا طاهری، حسین هوشیار و مهدی سماواتی در حج تمتع امسال حجاج ایرانی را همراهی می‌کنند.