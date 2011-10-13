موتور برقی خودرو توسط دانشجوی کرجی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی از سال 1385 به اتفاق مهدی شمس و داود رستگار در قالب تیم آستیاژ (که یک نام اصیل ایرانی و به معنی دقت ، سرعت و استحکام است) با هزینه شخصی فعالیت خودشان را بر روی ایده خود آغاز کرده و در سال 1389 با وجود مشکلات فراوان، نمونه آزمایشگاهی طرح خود را ساخته و به نمایش گذاشتند.

موتور آستیاژ بدون سوخت فسیلی و با انرژی الکتریکی کار می کند این موتور از مکانیزم بدیع و نوینی برخوردار است که معایب خودروهای تمام برقی (الکتروموتور) و هیبریدی را نداشته از هر نظر نسبت به آنها برتری داشته و از نظر قدرت ، سرعت ، برابر با موتورهای احتراقی است و می تواند جایگزین بسیار مناسب برای موتورهای احتراقی بوده و انقلابی عظیم در صنعت خودروسازی جهان به شمار می آید.

به گفته شاهپوری جاه این خودرو در صورت تولید صنعتی می تواند ظرف چند سال تولید موتور احتراقی را از خط تولید خودرو خارج کند و از مزایای ویژه ای همچون عدم استفاده از سوخت فسیلی، قدرت بالا در مقایسه با خودروهای الکتریکی و هیبریدی، گشتاور بالا، کاهش قطعات و حذف بسیاری از قسمت های موتور های موجود، حجم کم موتور، قابلیت نصب بر روی انواع خودروهای موجود و در حال طراحی، قابلیت طراحی در قدرت های مختلف جهت نصب بر روی خودروهای سنگین، ایجاد انقلاب بزرگ درصنعت خودرو و ایجاد نسل جدیدی از موتور خودرو، عدم محدودیت وزن ،ابعاد ، آیرو دینامیک و... در طراحی خودرو، قابلیت کنترل نرم افزاری موتور، سازگار با محیط زیست، سهولت تعمیر ونگهداری، قیمت مناسب در مقایسه با خودرو های الکتریکی و هیبریدی، بازار فروش بسیار مناسب واستقبال جهانی و بالاخره کاهش هزینه هایی مانند هزینه انرژی، هزینه تولید ، هزینه تعمیر ونگهداری و...، کاهش آلودگی صوتی، کاهش اتلاف انرژی و کاهش وزن موتور برخوردار است.

وی همچنین تاکید کر: موتور مکاترونیکی آستیاژ با توجه به شباهتی که در سیستم مکانیکی (تولید نیروی محرکه) به موتورهای احتراقی دارد (مکانیزم پیستون و میلنگ ) از توان و قدرت بالایی برخوردار است.

پس از اینکه تیم آستیاژ نمونه آزمایشگاهی طرح مذکور را طراحی و بر روی موتور بنز 220 پیاده سازی کرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با توجه به سابقه تیم و اینکه آقای مسعود شاهپوری سرپرست تیم دانشجوی این واحد است و با حمایت های رامین حاجی خانی رئیس واحد کرج و معاونت پژوهشی واحد اعلام آمادگی کرد تا اعتبار پروژه و حمایت‌های معنوی را از تیم و طرح داشته باشند تا موتور در مرحله نیمه صنعتی قرار بگیرد و بر روی خودرو نصب شودد و اقدامات بعدی جهت صنعتی شدن صورت گیرد. به همین منظور کارگاهی نیز در این دانشگاه به اجرای پروژه مذکور اختصاص داده شده و در اختیار این تیم دانشجویی قرار داده شده است.

در حال حاضر موتوری که قرار است بر روی خودرو نصب شودد برای خودروی سمند به دلیل ملی بودن و محبوبیت نسبی عمومی در بین مردم طراحی خواهد. این موتور در حال طراحی همانند موتور بنزینی خودوری سمند بوده ( یعنی 100 اسب بخار قدرت خروجی داشته و توانایی حرکت با سرعت های مختلف را برابر با موتور بنزینی موجود خواهد داشت ) که ضمنا بسیاری از قسمت های آن از قبیل: دینام ، استارت ، رادیاتور ، سرسیلندر ، باک و اگزوز و به طور کلی سیستم سوخت رسانی حذف خواهد شد و فقط موتور آستیاژ به همراه باطری بر روی خودرو نصب می شود.

این خودرو با برق سه فاز به مدت تنها پانزده دقیقه و با برق شهری به مدت چهل و پنج دقیقه الی یک ساعت شارژ میگردد و میتواند مسافت 600 کیلومتر را با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت با حداکثر ظرفیت (وزن ) خودروی سمند طی کند.

مسعود شاهپوری جاه سرپرست تیم آستیاژ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که بعنوان یکی از دانشجویان فعال و نخبه قبلا نیز با اختراع نازل سوختگیری TK4 توانسته است مدال طلای المپیاداختراعات، ابتکارات و نوآوری های دانشجویان دانشگاه های کشور را به خود اختصاص دهد، به ذکر توضیحاتی در خصوص تاریخچه استفاده از انرژی الکتریکی در نیروی محرکه خودرو در جهان پرداخت.

وی گفت: طی سال‌های اخیر اکثر خودروسازها با استفاده از الکتروموتور خودروهایی را به طور نمادین ساخته‌اند و برخی نیز به بازار عرضه کرده اند اما اصلی ترین دلایل عدم استقبال مصرف کنندگان از خودروهای برقی موجود فعلی بروز برخی مشکلات است.

وی مشکلاتی همچون عدم داشتن سرعت و قدرت مناسب،عدم ایمنی کافی خودرو به دلیل کاهش وزن خودرو، عدم استفاده از آیرودینامیک،نداشتن فضای داخلی کافی که به نوبه خود موجب کاهش ضریب ایمنی خودرو به طور چشمگیر و کاهش کارایی های خودرومی گردد، قیمت تمام شده بالا، هزینه های بالای تعمیر و نگهداری را را از مهمترین معایب برشمرد.

این مخترع، حذف برخی از امکانات رفاهی و ایمنی، مصرف بالای انرژی الکتریکی و نیاز مکرر به شارژ باطری و از همه مهمتر اینکه برای استفاده از الکتروموتور بر روی خودروها، خودرو باید از پایه طراحی گردد و الکتروموتور قابل نصب بر روی خودروهای فعلی نمی باشد و نمیتواند جای موتور احتراقی را در خودرو بگیرد. همچنین اکثر خودروهای برقی طراحی شده دو نفره هستند و کاملا فانتزی هستند.

این دانشجوی واحد کرج با توضیح این مسئله که با توجه به معایب مشترک خودروهای تمام برقی تولید شده این محصولات تاکنون نتوانستند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی جهان باشند، گفت: در راستای حل این مشکلات صنعت خودرو، خودروهای هیبرید را مطرح کرد.

.وی ادامه داد: اما این محصولات نیز دارای معایب خاص خود از قبیل استفاده از دو نوع موتور که عملأ موجب افزایش پیچیدگی های فنی ، معایب، هزینه تمام شده محصول و هزینه تعمیر و نگهداری می گردد و نیز ضعف‌های الکتروموتور که موجب کاهش کارایی این محصولات می شود را دارا هستند.

وی همچنین با اشاره به ایده های دیگری همچون خودروهای هیدروژنی، خورشیدی و... از سوی خودروسازی های جهان تاکید کرد که این قبیل خودروها عملا کاربردی نبوده و حتی در کمترین تیراژ هم به تولید نمی رسند.

مسعود شاهپوری جاه مخترع جوان ایرانی در پایان سخنان خود بار دیگر از طرف خود و دیگر اعضای تیم آستیاژ از حمایت‌های همه جانبه و شایسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بویژه ریاست، معاونت پژوهشی، دانشجویی و سایر مسئولین این دانشگاه تقدیر و تشکر نموده و همچنین از مهندس فرجادی نسب مدیرگروه مهندسی برق واحد کرج و استاد راهنمای تیم و عبدالهی مسئول کارگاه مکانیک دانشگاه نیز تشکر کرد.

این خودرو که در نمایشگاه ملی از طرح تا عمل نیز بعنوان یکی از پنج طرح تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج در این نمایشگاه پذیرفته شده و به نمایش درآمده بود، قرار است پس از طی مراحل نصب بر روی خودروی سمند بهمن ماه امسال و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ایران رونمایی شود.