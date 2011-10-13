50 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 91 بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور در پانزدهمین همایش تخصصی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده که عصر چهار شنبه در مهرشهر کرج برگزار شد با بیان این مطلب افزود: متقاضیان تسهیلات نوسازی از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری به بانکهای عامل شامل بانکهای ملی، سپه، صادات، تجارت، ملت و رفاه کارگران برای دریافت وام معرفی می شوند.

وی با یاد آوری تدوین برنامه پیش بینی شده سال 87 تا پایان سال آینده مبنی بر نوسازی و بهسازی250 هزار واحد مسکونی در کشور بیان کرد: این مهم نقش بسزایی در ساماندهی بافت های فرسوده در کشور ایفا می کند که رفع مشکلات ساکنان بافت های فرسوده از مهمترین خروجی های این اقدام است.

60 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه بهسازی می شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور یادآور شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد طی سالهای 87 تا 89 یکصد واحد مسکونی بهسازی و نوسازی شوند.

کیانپوراظهارامیدواری کرد: از این تعداد 60 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه سال جاری به مرحله بهره برداری برسد.

وی تاکید کرد: تعداد باقیمانده واحدهای مسکونی در طرح بهسازی و نوسازی با اهتمام مسئولان ذیربط تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

کیانپور با اشاره به وعده احداث 50 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده برای سال جاری اظهارداشت: امید می رود این تعداد واحد مسکونی نیز تا پایان سال 91 به بهره برداری برسد.

وی قانون برنامه پنجم توسعه را یادآور شد و افزود: طبق برخی از مواد قانونی این برنامه، وظایف سنگینی بر عهده وزات راه و شهرسازی قرار دارد.

این مسئول با اشاره به حجم بافت های فرسوده در کشور اذعان داشت: طبق سیاستهای قانونگذار وزارت راه و شهرسازی موظف به نوسازی و بازسازی 10 درصد این میزان بافتهای ناپایدار درهر سال است.

کیانپور تصریح کرد: تحقق این مهم جز در سایه تعامل و همکاری شهرداریها با وزارت راه و شهرسازی میسر نمی شود.

ضرورت فراهم ساخت مشارکت حداکثری سرمایه گذاران بخش خصوصی

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور بر فراهم آوردن زمینه های حضور و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده تاکید کرد و گفت: تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده باید در اولویت کاری مسئولان ذیربط به منظور تحقق اهداف کشوری در خصوص احیای این بافتهای ناپایدار قرار گیرد.

کیانپور افزود: لازم است سرمایه گذاران بخش خصوصی فعالیت خود را در این زمینه افزایش دهند.

وی حمایت دولت از برنامه های راهبردی در زمینه بافتهای فرسوده را یادآور شد و افزود: قرار دادن تسهیلات ارزان برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده از جمله اقدامات حمایتی دولت است.

این مسئول، تسهیل در صدور مجوزهای نوسازی را عامل مهمی در جذب سرمایه گذاری برای بافتهای فرسوده و ترغیب مردم برای احیای این بافتها ذکر کرد.