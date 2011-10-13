نساجی مازندران هافبک ستاره سرخ بلگراد را جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمانیا ابریچ که 27 سال سن دارد با باشگاه نساجی قراردادی دو ساله امضا کرده است.
این باشگاه در راستای افزایش توان تیمی خود در مسابقات این فصل لیگ دسته یک باشگاههای کشور، با نظر اسماعیل اسماعیلی در این باشگاه اقدام به جذب بازیکن صربستانی کرد.
نمانیا ابریچ پیش ازاین در تیم های ستاره سرخ بلگراد و الحضم عربستان سابقه بازی دارد.
تیم های نساجی مازندران و کاوه تهران درهفته سوم مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور ازساعت 15عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهید وطنی به مصاف هم می روند.
تیم نساجی مازندران در پایان هفته دوم این مسابقات با یک پیروزی و یک شکست و کسب سه امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی گروه دوم فوتبال دسته یک باشگاههای کشور قرار دارد.
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