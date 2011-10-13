لزوم توجه به رشد 10 برابری جمعیت کرج و گسترش بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی عصر چهارشنبه در پانزدهمین همایش تخصصی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با بیان این مطلب با اشاره به اشغال 65 هزار هکتار از اراضی کشور توسط بافتهای فرسوده، افزود: ساماندهی این میزان بافت فرسوده در کشور کاری دشوار و سگنین است که تنها در سایه تعامل و همگرایی مسئولان ذیربط احیا می شود.



وی با تاکید بر نگاه ویژه و جدی مسئولان به اقشار ساکن در بافتهای فرسوده عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت بسیار بالایی در بافتهای ناپایدار شهری ساکن هستند که عدم رعایت استانداردهای لازم در این واحدهای مسکونی این قشر را با خطرات جدی مواجه کرده است.



این مسئول با مثبت ارزیابی کردن اقدامات عمرانی در دولت دهم اظهارامیدواری کرد: لازم است در باقیمانده عمر این دولت با وجود وزیران و معاونین این کابینه، درصد بالایی از بافتهای فرسوده کشور احیا شود.



فرهادی باتاکید برضرورت برنامه ریزی کیفی و مدون برای ساماندهی حداکثری بافتهای فرسوده، عنوان کرد: ایجاد آرامش، امنیت و آسودگی برای ساکنین این بافتها که بیشتر افراد ضعیف جامعه به لحاظ مسائل مالی هستند نیاز به عزم و اراده قوی که متولیان امر دارد.



استاندار البرز با عنوان کردن فراز و نشیبهای فراوان مبحث شهر سازی در کرج پس از انقلاب عنوان کرد: افزایش بیش از 10 برابری جمعیت کرج طی سال های گذشته تا کنون آمار جمعیتی این کلانشهر را به دو میلیون نفر رسانده که به تبع آن رسیدگی و ساماندهی این کلانشهر را نیز دشوارتر کرده است.



فرهادی اظهارداشت: رفع مشکل در کرج و سایر شهرهای کشور نیاز به توجه و نگاه ویژه مسئولان و مدیران کشوری دارد.

وی با بیان اینکه کار احیا، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده در کشور نباید راکد و ناکام بماند بر تلاش بیش از پیش متولیان در این خصوص تاکید کرد و افزود: انجام این مهم و رفع مشکلات و معضلات ساکنین بافتهای فرسوده ضمن داریت و برنامه ریزی، انگیزه و انرژی فراوان می خواهد.



فرهادی تمرکز بر ساماندهی بافت های ناپایدار را مهم و ضروری دانست و گفت: اجرای این مهم از انجام بسیاری از کار و فعالیت های تعریف شده در کشور با ارزش تر است زیرا انجام آن منتج به فراهم آوردن امنیت جانی و مالی برای اقشار ضعیف جامعه می شود.



ارائه خدمات در بافتهای فرسوده ضروری است



استاندار البرز با اشاره به جایگاه و ارزش انسان در دنیا گفت: انسان اشرف مخلوقات است به طوریکه خداوند همه خلقت را از زمین تا آسمان برای انسان خلق کرده است.



فرهادی وسعت و توسعه، شکوفایی و تکامل انسان را ویژه و خاص عنوان کرد و افزود: همه انسانها استعداد و ظرفیت شکوفایی را دارند حتی انسانی که در بافت فرسوده و در مکان 20 متری برغم داشتن امکانات مناسب زندگی می کند.



وی بر ارائه راهکارهای مناسب جهت فراهم آوردن خدمات مطلوب در بافتهای فرسوده، تصریح کرد: باید تا جایی که امکان دارد به ساکنین این بافتها خدمات مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدماتی ارائه شود.



این مسئول همچنین تخصیص اعتبارات دولتی به منظور اجرای طرح های ترافیکی در این بافتها را ضروری بیان کرد و افزود: با توجه به درآمدهای این اقشار این طبقه اجتماعی در نظر گرفتن خدمات رایگان امری مهم و الزامی است.



فرهادی تسهیل در ارائه پروانه ساخت و تراکم به این قشر را مهم ارزیابی کرد و گفت: پرداخت 20 میلیون تومان وام بدون سپرده اولیه از اقدامات مهمی است که به منظور بازسازی بافتهای فرسوده برای مالکان در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به سفارش فراوان اسلام در ایجاد امنیت وآرامش برای انسان ها، رسالت این مهم را بر عهده مقامات و مسئولان دانست و عنوان کرد: همه تلاش مسئولان باید منوط به ایجاد این مولفه های مهم برای تک تک افراد جامعه باشد.



فرهادی با بیان اینکه هیچ چیزی بالاتر از داشتن خانه ای محکم نمی تواند برای خانواده ها امنیت ایجاد کند، اظهارداشت: داشتن خانه هر چند کوچک باید ضامن امنیت، جان و مال مردم باشد.



استاندار البرز سطح برگزاری این گردهمایی تخصصی را بالا ارزیابی کرد و رسیدن به راهکارهای مناسب در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده را از اهداف مهم برگزاری این همایش ذکر کرد.

گردهمایی دو روزه کمیته مدیران نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده کلانشهرهای کشور به میزبانی کلانشهر کرج تا فردا ادامه دارد.