ضرورت راه اندازی انجمن قلب و غروق در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون نوحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ارزیابی خود از بخش قلب بیمارستان آیت الله روحانی بابل، عملکرد و آمار فعالیت این بخش در هفت ماه اخیر نشان از قابلیت و توانمندی متخصصان و همت مسئولان این مرکز می دهد، که تشکیل یک انجمن خیریه قلب وعروق مستقل در این مرکز وسیع و مجهز ضروری است.

وی افزود: کلیات اساسنامه انجمن خیریه در حضور اساتید و پزشکان متخصص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با ابراز خرسندی از تاسیس این انجمن در بابل افزود: از بدوافتتاح بخش آنژیوگرافی و اتاق عمل قلب باز حدود 90 مورد عمل جراحی قلب باز انجام شد.

ابراهیم مکانیکی تصریح کرد: این نتایج درخشان در محدوده آمار علمی در استانداردهای بین المللی و بهترازآن قرار دارد که اقدام به تاسیس انجمن خیریه قلب وعروق، گامی مثبت و فرصتی برای خیران سلامت است.

در بخش جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی بابل، 26 تخت معمولی، 10 تخت ان آی سی یو و شش تخت سی سی یو امکانات ویژه‌ای در اختیار بیماران قرار دارد.