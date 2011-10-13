10 میلیارد تومان هزینه نوسازی هر هکتار بافت فرسوده/ عزم ملی لازمه نوسازی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در پانزدهمین گردهمایی تخصصی مدیران بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده کلانشهرهای کشور که عصر چهارشنبه به میزبانی کرج برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت بافتهای فرسوده در شهرهای دیگر نیز مساعد نیست، افزود: مدیریت شهری طی سالهای اخیر همه تلاش خود را برای رساندن تاسیسات، زیرساخت ها و خدمات عمرانی و شهری به مناطق مواجه با بافتهای فرسوده معطوف کرده است.

وی با اشاره به احداث غیر استاندارد بافتهای فرسوده، اظهارداشت: خدمات رسانی در برخی از مناطقی که حجم وسیعی از بافتهای فرسوده در آن متمرکز شده است، کاری بسیار دشوار است.



این مسئول تاکید کرد: خلاء یکپارگی و نبود انسجام استاندارد در این مناطق، مدیریت شهری را در رساندن خدمات مورد نیاز ساکنان بافتهای فرسوده دچار مشکل می کند.



وجود بافتهای فرسوده معضل ملی است

شهردار کرج با بیان اینکه امروز بافتهای فرسوده تنها مشکل و معضل مجموعه مدیریت شهری نیست، گفت: بافتهای فرسوده معضلی ملی تلقی می شود که رفع این معضل نیاز به تعامل و همگرایی مسئولان ارشد کشوری دارد.



آقازاده ناپایداری بافتهای فرسوده شهری را حادثه ساز دانست و عنوان کرد: این ناپایداری در حالیست که بروز زلزله ای با قدرت پنج ریشتر منجر به نابودی منابع انسانی می شود.



وی با اشاره به وجود 65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور، هزینه نوسازی و احیای هر هکتار را 10 میلیارد تومان ذکر و عنوان کرد: رفع این بحران و معضل در ساختار شهری نیازمند عزم ملی و جهاد ضربتی از سوی مسئولان و متولیان ذیربط ملی است.



این مسئول وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور را ازجمله مسئولان ارشد رفع این پدیده شهری ذکر کرد و افزود: این وزارتخانه ها باید به نمایندگی از سایر دستگاه های ذیربط و به نمایندگی از دولت در کنار سازمان مردمی شهرداری نسبت به رفع این معضل اقدام کنند.



آقازاده بر نگاه عمیق و جدی مسئولان به موضوع ساماندهی بافتهای فرسوده تاکید کرد و گفت: تخصیص اعتبارات کافی باید از اولویتهای دستگاه های ذیربط برای نوسازی و احیای بافتهای فرسوده باشد.



احداث دو هزار واحد مسکونی با وام 20 میلیون تومانی در کرج



شهردار کرج در ادامه از وعده معاون راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور مبنی بر ابلاغ احداث دو هزار واحد مسکونی در کرج خبر داد و افزود: ابلاغ این مهم بنا بر قول معاون وزیر راه و شهرسازی فردا صورت می گیرد.



آقازاده با بیان اینکه برای هر تعداد از واحد های مسکونی 20 میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است، افزود: مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده برای احداث این تعداد واحد مسکونی 40 میلیارد تومان است.



وی این مهم را فرصت مناسبی برای شهر کرج دانست و بیان کرد: تاکید استاندار نیز در این خصوص تسریع در استفاده از این فرصت است.



این مسئول اظهارداشت: برای تحقق این مهم باید زمینه های جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود.



آقازاده با اشاره به حضور سرمایه گذارانی که در بافتهای فرسوده فعال هستند، عنوان کرد: فرآهم آوردن بسترهای مشارکت این سرمایه گذارن و در اختیار قراردادن پلاک های مورد نظر به این قشر سرمایه گذار در سه تا چهار نقطه شهر از برنامه های مهم شهرداری برای احیای بافتهای فرسوده است.

پانزدهمین نشست تخصصی مدیران نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده با حضور معاون وزیر راه،استاندار البرز،شهردار کرج و جمعی از مدیران شهری و کشوری در مهرشهر کرج برگزار شد.