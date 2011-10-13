جدال شهرداری تبریز با ملوان انزلی برای کسب اولین برد خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت های این هفته که در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته و شنبه هفته آینده در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود، دو تیم شهرداری تبریز و ملوان بندرانزلی در آخرین روز این هفته از رقابت ها در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل هم قرار می گیرند.

دو تیم که در جدول رده بندی رقابت ها در همسایگی هم و در رده های یازدهمی و دوازدهمی قرار دارند در این بازی برای پیشی گرفتن از هم و صعود به جمع 10 تیم بالای جدول تلاش خواهند کرد.

این بازی برای شهرداری اهمیت ویژه ای دارد، چرا که این تیم در چهار بازی خانگی که تاکنون انجام داده موفق به شکست حریفان نشده و از این رو بازیکنان ان تحت فشار روانی قرار دارند.

تساوی مقابل سایپا، راه آهن و شاهین بوشهر و شکست مقابل سپاهان حاصل تلاش بازیکنان شهرداری در بازی های خانگی بوده و در بازی مقابل ملوان که پنجمین بازی خانگی این تیم محسوب می شود تلاش خواهند کرد تا روند این ناکامی ها را قطع کنند.

میودراگ یسیچ سرمربی شهرداری دلیل نتیجه نگرفتن تیمش در بازی های خانگی را فشار و استرش ناشی از تساوی ها و باخت خانگی اوایل فصل عنوان کرد و افزود: بازیکنان برای پایان دادن به این روند دچار استرس هستند و در هر بازی تلاش می کنند تا با رسیدن به گل زود هنگام اولین سه امتیاز خانگی را کسب کنند.

وی گفت: البته برای برطرف کردن این استرس و فشار روانی، کارهایی را انجام داده ایم و سعی می کنیم ذهن بازیکنان را به مسایل فوتبالی و بازی پیش رو معطوف کنیم.

البته تیم شهرداری در خارج از خانه به مراتب بهتر از خانه بوده و آمارهای این تیم پس از تراکتورسازی، یکی از بهترین آمارها و نتایج است.

شهرداری در پنج بازی که به عنوان میهمان در میدان مسابقات حاضر شده موفق به کسب هشت امتیازشده و اگر بتواند این نتایج را در بازی های خانگی نیز تکرار کند، می تواند در پایان لیگ در یکی از رده های ششمی تا نهمی جای گیرد.

این تیم در بازی های خارج از خانه دو برد مقابل پیروزی و مس سرچشمه به دست آورده و مقابل فولاد خوزستان و مس کرمان مساوی کرده و تنها نتیجه بازی با تراکتورسازی را واگذار کرده است.

در مقابل تیم ملوان در بازی های خانگی و خارج از آن عملکردهای متفاوتی داشته و گاها خوش درخشیده و برخی مواقع بازی را به آسانی واگذار کرده است.

ملوان نیز همانند شهرداری به سه امتیاز این بازی چشم دوخته چرا که با توجه به دیگر بازی های این هفته، هر تیمی بتواند برنده از این مسابقه خارج شود می تواند در جمع 10 تیم بالای جدول قرار گیرد.

البته شهرداری در دو بازی فصل گذشته رقابت ها برتر از ملوان ظاهر شده و هر چند رده جدولی این تیم در پایان رقابت ها به مراتب بدتر از ملوان بود اما در بازی های رو در رو در انزلی با این تیم مساوی کرد و در تبریز با نتیجه دو بر یک به برتری رسید.

در بازی رفت این فصل از رقابت ها نیز اگر شهرداری بتواند برنده از زمین مسابقه خارج شود می تواند با 14 امتیاز در همسایگی یکی از تیم های پیروزی تهران و فولاد که در رده هفتم و هشتمی قرار دارند، جای گیرد.

دیدار دو تیم شهرداری تبریز و ملوان بندر انزلی از هفته دهم رقابت های لیگ برتر ساعت 16 روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز انجام می شود.

شهرداری با 11 امتیاز از 9 بازی در رده یازدهم و ملوان با 10 امتیاز از این تعداد بازی در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد.