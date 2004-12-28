  1. اقتصاد
۸ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۳۹

مدير عامل شركت تعاوني اتحاديه دامداران صنعتي استان تهران در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر"

سياستهاي دولت عامل اصلي گراني گو شت است

غير اقتصادي شدن فعاليت دامداري موجب تعطيلي بسياري از اين واحدها در استان تهران شده است .

مديرعامل شركت تعاوني اتحاديه دامداران صنعتي  استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: عدم اتخاذ سياست مناسب و كارآمد دولت درقبال خريد تضميني نهاده هاي دامي موجب متضرر شدن توليد كنندگان و در نتيجه  نوسان قيمت گوشت شده است  .
عليرضا بابايي با انتقاد ازاينكه قيمت ثابتي براي  خريد اقلام علوفه اي  مانند جو و ذرت وجود ندارد گفت : قيمت ثابتي براي  خريد علوفه از سوي دولت وجود ندارد و قيمت اين اقلام هر شش ماه يكبار تعيين مي شود .
وي  بالابودن قيمت تمام شده گوشت درداخل كشور درمقايسه با بازارهاي جهاني و نوسانات قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي جهاني را ازعمده ترين دلايل متضرر شدن واحدهاي دامي دانست .
بابايي تعطيلي بسياري از واحدهاي دامداري  در استان تهران را ناشي از ناكارآمدي  سياستهاي دولت ودر نتيجه غير اقتصادي شدن واحدهاي دامداري دانست .
