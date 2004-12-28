سياستهاي دولت عامل اصلي گراني گو شت است

مديرعامل شركت تعاوني اتحاديه دامداران صنعتي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: عدم اتخاذ سياست مناسب و كارآمد دولت درقبال خريد تضميني نهاده هاي دامي موجب متضرر شدن توليد كنندگان و در نتيجه نوسان قيمت گوشت شده است .
عليرضا بابايي با انتقاد ازاينكه قيمت ثابتي براي خريد اقلام علوفه اي مانند جو و ذرت وجود ندارد گفت : قيمت ثابتي براي خريد علوفه از سوي دولت وجود ندارد و قيمت اين اقلام هر شش ماه يكبار تعيين مي شود .
وي بالابودن قيمت تمام شده گوشت درداخل كشور درمقايسه با بازارهاي جهاني و نوسانات قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي جهاني را ازعمده ترين دلايل متضرر شدن واحدهاي دامي دانست .
بابايي تعطيلي بسياري از واحدهاي دامداري در استان تهران را ناشي از ناكارآمدي سياستهاي دولت ودر نتيجه غير اقتصادي شدن واحدهاي دامداري دانست .
غير اقتصادي شدن فعاليت دامداري موجب تعطيلي بسياري از اين واحدها در استان تهران شده است .
