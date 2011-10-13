چمن مخصوص هاکی در کشور وجود ندارد

مهران علاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی دیگر ازمشکلات هاکی را در کشور ناشناخته بودن این رشته دانست.

وی افزود: ما در بخش سخت افزاری و نرم افزاری نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین هستیم.

وی اظهار داشت: باید با توجه به حضور رئیس فدراسیون در رسانه ملی تبلیغات واطلاع رسانی بیشتری در این رابطه صورت گیرد.

علاقی گفت: در حال حاضر انتظار تیم ملی بالاتر رفته و فدراسیون به این نتیجه رسیده که می توانیم با تمرینات بیشتر جزو برترین های آسیا باشیم.

وی با انتقاد از وضعیت داوری هاکی چمن ایران اظهارداشت: در مسابقات آسیایی ما هیچ نماینده ای از ایران نداشتیم و این ضعف در برخورد مسئولان مسابقات و نوع داوری بازیهای ما مشهود بود.