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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۵

علاقی در گفتگو با مهر:

چمن مخصوص هاکی در کشور وجود ندارد

چمن مخصوص هاکی در کشور وجود ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: ورزشکار گلستانی و کاپیتان تیم ملی هاکی گفت: در ایران چمن مخصوص هاکی نداریم و در چمن سخت و خشک تمرین می کنیم.

مهران علاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی دیگر ازمشکلات هاکی را در کشور ناشناخته بودن این رشته دانست.

 وی افزود: ما در بخش سخت افزاری و نرم افزاری نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین هستیم.

وی اظهار داشت: باید با توجه به حضور رئیس فدراسیون در رسانه ملی تبلیغات واطلاع رسانی بیشتری در این رابطه صورت گیرد.

علاقی گفت: در حال حاضر انتظار تیم ملی بالاتر رفته و فدراسیون به این نتیجه رسیده که می توانیم با تمرینات بیشتر جزو برترین های آسیا باشیم.

 وی با انتقاد از وضعیت داوری هاکی چمن ایران اظهارداشت: در مسابقات آسیایی ما هیچ نماینده ای از ایران نداشتیم و این ضعف در برخورد مسئولان مسابقات و نوع داوری بازیهای ما مشهود بود.

کد مطلب 1431704

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