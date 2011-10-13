  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

قربان دلیجه:

هدف سرشماری نفوس و مسکن توزیع عادلانه هزینه هاست

هدف سرشماری نفوس و مسکن توزیع عادلانه هزینه هاست

آق قلا - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی آق قلا گفت: سرشماری نفوس و مسکن برای توزیع عادلانه تسهیلات و هزینه‌های جاری و عمومی است و دولت می‌خواهد هزینه‌های سنگین شهرها را به سوی روستاها سوق دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر قربان دلیجه عصر چهارشنبه در همایش مشارکت دهیاران در سرشماری نفوس و مسکن سال 90 شهرستان افزود: دهیاران باید اطلاع رسانی مناسب درباره این طرح انجام دهند و همکاری لازم داشته باشند.

وی با تاکید برایجاد بستر مناسب از سوی دهیاران و شوراهای روستا برای آمارگیران که به روستاهای شهرستان اعزام می‌شوند، گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در روز دوم آبان ماه جاری به مدت‌ 21 روز و تا 22 آبان در شهرستان آق قلا همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

بخشدار مرکزی آق قلا از دهیاران و شوراها خواست تا در تفهیم ارائه صحیح آمار از سوی مردم به نآمارگیرا و مجریان طرح کوشا باشند زیرا کسب صحیح اطلاعات اشخاص در تدوین برنامه‌های آینده نقش موثری ایفا می‌کند. 

قربان دلیجه گفت: داشتن برنامه و آمار درست کمک بزرگی برای دولتمردان است تا با ارزیابی و کنترل، هدایت و توزیع عادلانه منابع برای همه اقشار جامعه را کاربردی و اساسی به منصه عمل برسانند.
 
وی با اشاره به نقش دهیاران و شوراها به عنوان نهادهای قانونی و حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت، عنوان کرد: شوراها و دهیاران باید نقاط ضعف و قدرت روستای خود را شناسایی کرده و با  آمارگیران همکاری کنند.
کد مطلب 1431705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها