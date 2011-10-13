هدف سرشماری نفوس و مسکن توزیع عادلانه هزینه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر قربان دلیجه عصر چهارشنبه در همایش مشارکت دهیاران در سرشماری نفوس و مسکن سال 90 شهرستان افزود: دهیاران باید اطلاع رسانی مناسب درباره این طرح انجام دهند و همکاری لازم داشته باشند.
وی با تاکید برایجاد بستر مناسب از سوی دهیاران و شوراهای روستا برای آمارگیران که به روستاهای شهرستان اعزام میشوند، گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در روز دوم آبان ماه جاری به مدت 21 روز و تا 22 آبان در شهرستان آق قلا همزمان با سراسر کشور اجرا میشود.
بخشدار مرکزی آق قلا از دهیاران و شوراها خواست تا در تفهیم ارائه صحیح آمار از سوی مردم به نآمارگیرا و مجریان طرح کوشا باشند زیرا کسب صحیح اطلاعات اشخاص در تدوین برنامههای آینده نقش موثری ایفا میکند.
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