هدف سرشماری نفوس و مسکن توزیع عادلانه هزینه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر قربان دلیجه عصر چهارشنبه در همایش مشارکت دهیاران در سرشماری نفوس و مسکن سال 90 شهرستان افزود: دهیاران باید اطلاع رسانی مناسب درباره این طرح انجام دهند و همکاری لازم داشته باشند.

وی با تاکید برایجاد بستر مناسب از سوی دهیاران و شوراهای روستا برای آمارگیران که به روستاهای شهرستان اعزام می‌شوند، گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در روز دوم آبان ماه جاری به مدت‌ 21 روز و تا 22 آبان در شهرستان آق قلا همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

بخشدار مرکزی آق قلا از دهیاران و شوراها خواست تا در تفهیم ارائه صحیح آمار از سوی مردم به نآمارگیرا و مجریان طرح کوشا باشند زیرا کسب صحیح اطلاعات اشخاص در تدوین برنامه‌های آینده نقش موثری ایفا می‌کند.

قربان دلیجه گفت: داشتن برنامه و آمار درست کمک بزرگی برای دولتمردان است تا با ارزیابی و کنترل، هدایت و توزیع عادلانه منابع برای همه اقشار جامعه را کاربردی و اساسی به منصه عمل برسانند.

وی با اشاره به نقش دهیاران و شوراها به عنوان نهادهای قانونی و حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت، عنوان کرد: شوراها و دهیاران باید نقاط ضعف و قدرت روستای خود را شناسایی کرده و با آمارگیران همکاری کنند.