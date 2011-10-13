بازی 100 هنرمند در نمایش ستاره صبح گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شب چهارشنبه در مراسم افتتاح رسمی نمایش ستاره صبح در روستای سعد آباد گرگان افزود: امشب چهارمین شبی است که این نمایش بسیار مهم که در سطح کشور بی نظیر است در استان اجرا می شود.

وی افزود: سه شب گذشته این نمایش به صورت آزمایشی و برای شناسایی نقایص اجرا شد و امشب به صورت رسمی افتتاح شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان افزود: آماه شدن صحنه این نمایش دو ماه زمان برد و در مجموعه ای سه هکتاری سوله و صحنه نمایش به اجرا درآمد.

وی تاکید کرد: این نمایش یک فلسفه و غایت را به سمع و نظر مردم می رساند و هدفش به صیرت افزایی، ترویج و تبلیغ فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: باید برنامه ریزی کنیم و در فکر و ذهن جوانان اثر دینی و آموزه های حیانی و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس بگذاریم و توطئه های دشمن را خنثی کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان تصریح کرد: عصر جنگ نرم است و جنگ نرم نیاز به دفاع نرم دارد.