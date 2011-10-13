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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۴

جمشیدی خبر داد:

بازی 100 هنرمند در نمایش ستاره صبح گلستان

بازی 100 هنرمند در نمایش ستاره صبح گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: 100 هنرمند و 400 سرباز در نمایش بزرگ ستاره صبح در استان ایفای نقش دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شب چهارشنبه در مراسم افتتاح رسمی نمایش ستاره صبح در روستای سعد آباد گرگان افزود: امشب چهارمین شبی است که این نمایش بسیار مهم که در سطح کشور بی نظیر است در استان اجرا می شود.

وی افزود: سه شب گذشته این نمایش به صورت آزمایشی و برای شناسایی نقایص اجرا شد و امشب به صورت رسمی افتتاح شد.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان افزود: آماه شدن صحنه این نمایش دو ماه زمان برد و در مجموعه ای سه هکتاری  سوله و صحنه نمایش  به اجرا درآمد.
 
وی تاکید کرد: این نمایش یک فلسفه و غایت را به سمع و نظر مردم می رساند و هدفش به صیرت افزایی، ترویج و تبلیغ فرهنگ ایثار و شهادت است. 
 
وی افزود: باید برنامه ریزی کنیم و در فکر و ذهن جوانان اثر دینی و آموزه های حیانی و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس بگذاریم و توطئه های دشمن را خنثی کنیم.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان تصریح کرد: عصر جنگ نرم است و جنگ نرم نیاز به دفاع نرم دارد.
کد مطلب 1431706

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