راه اندازی دوایر مددکاری اجتماعی در کلانتری های گیلان ضروری است

سرهنگ پاسدار مجید مرآت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجائیکه ارائه خدمات مشاوره ای برای آحاد جامعه بسیار ضروری و حائز اهمیت است بنابراین ارائه خدمات کیفی و مؤثر در این زمینه از سوی متخصصان و کارشناسان مشاوره و مددکاری پلیس می تواند بخش عمده ای از رویکرد راهبردی ناجا را محقق سازد.

وی همچنین اظهارداشت: هم اکنون خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف نیز در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان و هم در دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های سطح شهر رشت، بخش ها و کلانتری های 11 شهرستان های سیاهکل، انزلی، رودسر، لاهیجان و لنگرود بر پایه جدیدترین تکنیک های مشاوره ای به مردم ارائه می شود.

برلزوم بهره گیری هر چه بیشتر تکنیک های نوین مشاوره ای

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان تصریح کرد: به لطف پروردگار متعال در آینده ای نزدیک شاهد گسترش دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری ها و پاسگاه های استان خواهیم بود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان نیز برلزوم بهره گیری هر چه بیشتر تکنیک های نوین مشاوره در ارائه خدمات مؤثر به مراجعان و رفع تعارضات و اختلافات خانوادگی آنان به ویژه نوجوانان و جوانان تأ کید کرد و خواستار همکاری رؤسای کلانتری و پاسگاه ها با مشاوان و مددکاران اجتماعی کلانتری ها شد.

قائم مقام دادگستری گیلان به تأثیر خدمات مشاوره ای در کاهش بار انتظامی و قضایی اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات مشاوره ای در مرکز مشاوره پلیس و کلانتری ها موجب اثر بخشی در سلامت و امنیت روانی اجتماعی جامعه می شود.

یک مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه شور و نشاط جوانی، تعهد و تخصص مشاوران در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی نقش بی بدیلی را در کار حرفه ای می آفریند، افزود: به یقین این امر موجبات رضایتمندی مراجعان و دلگرمی و اعتماد عمومی نسبت به پلیس و در نتیجه خشنودی خالق متعال را نیز در پی خواهد داشت.

سید سجاد ایرانی از مهمترین اقدام مؤثر و سازنده مددکاران اجتماعی را درک صحیح و حس مسئولیت پذیری و دلسوزی در امر رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های مددجویان اعلام کرد.

دستگیری ماموران قلابی گشت نامحسوس انتظامی در لنگرود

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود استان گیلان از دستگیری سه مامور قلابی در لوای گشت نامحسوس انتظامی خبرداد.

سرهنگ علیرضا زرعی چیان افزود: اکیپ های عملیاتی پلیس عمومی در اجرای گزارش مردمی مبنی بر اخاذی یک دستگاه خودروی زانتیای سفید رنگ با نصب آژیر و بلندگو در قالب گشت نامحسوس انتظامی، موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی اظهارداشت: اکیپ های عملیاتی با پیگیری های همه جانبه مردمی، موفق به مشاهده خودور در یکی از خیابان های شهر شده و در عملیات ضربتی نسبت به توقف خودرو و دستگیری راننده آن شدند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: راننده خودرو در تحقیقات پلیسی به عمل خود معترف شده و اکیپ های عملیاتی در سیر این تحقیقات موفق به شناسایی دو همدستش در سطح شهر شدند.

وی با اعلام اینکه تمامی متهمان بزه انتسابی خود را پذیرفته و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند از مردم این شهرستان خواست در صورت علم و اطلاع از هر گونه ناهنجاری، سوء استفاده از موقعیت شغلی و ماموران قلابی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند.

ایجاد امنیت پایدار و مقابله با هرگونه حرکت ضد اجتماعی و ارزشی

فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: امروزه برقراری ارتباط با چهره ها و شخصیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و دعوت آنان در جلسات و نشست های تخصصی به منظور استفاده بهینه از اندیشه های آنان برای پیشبرد ارتقای سطح آموزش همگانی در ایجاد امنیت پایدار در جامعه از ضروریات است.

سردار ابرایم قائد رحمتی افزود: ایجاد ارتباط و تبادل نظر با متولیان امور فرهنگی و اجتماعی به ویژه نخبگان، فرهیختگان و سازمان های مردم نهاد سر لوحه کار پلیس در راستای ماموریت های ناجا برای کاهش و پیشگیری از جرم ها، آسیب ها و معضلات مبتلا به است.

رشادت افسر وظیفه شناس آستارایی در نجات جان مسافر

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از رشادت افسر وظیفه شناس آستارای در نجات جان مسافر گرفتار در شعله های آتش خودرو خبر داد.

سرهنگ نادر خورسند افزود: ستوانیکم " علی صفری " به همراه وظیفه " بشیرپور" در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، متوجه شعله آتشی شده و بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند.

وی اظهارداشت: ماموران با حضور در صحنه متوجه یک دستگاه خودروی زانتیا که به دلیل نامعلومی پس از خارج شدن ازمسیر خود به یک باب مغازه برخورد کرده و دچار حریق شده بود، شدند.

فرمانده انتظامی آستارا گفت: شدت تصادف که موجب آتش سوزی، قفل شدن درب خودرو و گرفتار شدن راننده در آن شده بود اما این صحنه مانع از ایثارگری مامور نشد.

وی افزود: این افسر با رشادت بی نظیر خود را به خودرو رسانده و در حالیکه اقدامات او برای باز کردن درب خودرو به نتیجه نرسیده بود وی همچنان به تلاش خود برای نجات مسافر گرفتار در خودرو ادامه می داد.

خورسند با بیان اینکه شعله های آتش هر لحظه نزدیک تر و افروخته تر می شد، گفت: این افسر وظیفه شناس توانست سر و گردن خود را با رشادت وارد خودرو کرده و راننده گرفتار در شعله های آتش را به بیرون از خودرو منتقل کند.

وی ادامه داد: هنوز آنان دو متر از خودرو فاصله نگرفته بودند که خودرو منفجر شده و آتش تمام خودرو را فرا می گیرد ولی آسیب چندانی از این انفجار عاید این افسر و راننده خودور نمی شود.