ایجاد 250خانه فرهنگ دیجیتال/ ایران در ارائه اینترنت و رایانه پاک پیشگام باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد حسینی در دومین نشست سالانه بین المللی روز رایانه پاک که با حضور دو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد اظهار داشت: خانه فرهنگی دیجیتال قرار است در تمامی شهرستانهای کشور راه اندازی شود. همچنین این ایده در خارج از کشور نیز می تواند کاربرد داشته باشد.

وی گفت: براساس تفاهمنامه امضا شده میان مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار است 20 مرکز فرهنگی دیجیتال نیز در کشورهای همکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی راه اندازی شود.

حسینی مراکز فرهنگی دیجیتال را نمونه ای از محتوای پاک عنوان کرد و گفت: امید می رود حرکت نمادین روز رایانه پاک فرصتی باشد که بتوان در تمام سال به این موضوع پرداخت.

وزیر ارشاد با تاکید براینکه ایران باید در عرصه ارائه اینترنت و رایانه پاک پیشگام باشد ادامه داد: کشورهای اسلامی این انتظار را از ایران دارند که در این موضوع نیز ایران از دیگر کشورها پیشی گرفته و محیط و محتوای پاک و طیب را در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت راه اندازی کند.

وی اظهار امیدواری کرد که بتوان در این زمینه اقدامات مهم و زیربنایی و نیز فرهنگسازی مناسب انجام داد و در این عرصه از نیروهای توانمند و مستعد نیز کمک گرفت.