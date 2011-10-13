شبکه پستی کشور نقش موثری در اجرایی شدن دولت الکترونیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن کرباسیان عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان، ضمن گرامیداشت 17 مهر روز جهانی پست با اشاره به گذشت 23 سال از تاسیس شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سال جاری را نقطه عطف این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: امسال مقرر شده بخشی از قیمت تمام شده خدمات پستی از دریافت کننده سرویس اخذ شود، از سوی دیگر با توجه به وضعیت موجود شبکه قرار است اصلاحاتی در موضوعات کیفیت خدمات پست، الکترونیکی کردن خدمات پستی و راه های دستیابی به افزایش ترافیک خدمات پستی انجام شود.

وی رساندن وضعیت پست به نقطه سودزایی، مجهز کردن شبکه پستی و افزایش توان موجود برای خدمت رسانی با حضور رقبای قوی و قدرتمند و آمادگی کامل جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی را از برنامه های مهم شرکت پست در سال جاری و سال آینده عنوان کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: ارائه خدمات الکترونیکی باید از اولویت دستگاه های اجرایی به منظور حفظ سلامت روحی جامعه و افزایش رفاه مردم باشد.

علی محمد آزاد افزود: افزایش خدمات الکترونیکی با توجه به پیچیدگی های جامعه امروز از نیازهای اصلی است که همگان باید در راستای تقویت این سیاست برنامه ای جامع محور داشته باشند.

وی بیان داشت: تقویت این بخش قطعا در سیستان و بلوچستان با توجه به گستردگی و پراکندگی آن تاثیر گذار خواهد بود و روز به روز فاصله میان مردم و دستگاه ها را کم می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت شرکت پست گفت: وجود 261 دفتر پیشخوان دولت ( آی.سی.تی) روستایی و 30 دفتر دولتی پست ظرفیت بالایی را در استان به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و مکانیزه فراهم کرده است.

وی افزود: خدمات پرداخت در محل و توزیع پستی خدمات پلیس نمونه هایی از خدمات ارزنده ارائه شده از سوی پست است که باید به دیگر بخشهای جامعه نیز تعمیم پیدا کند.

استاندار سیستان و بلوچستان فرهنگ سازی را در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک مهم بر شمرد و اظهار داشت: در این زمینه دستگاه های مربوطه به منظور آشنایی تمام مردم از ظرفیتها و نحوه استفاده از خدمات الکترونیک و مکانیزه باید تلاش کنند تا این فرهنگ بخوبی در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: همه مدیران دولتی باید به دنبال خارج کردن نهادها از فعالیت کاغذی و برقراری تعامل الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیک به مردم باشند.

آزاد نقطه هدف تحقق دولت الکترونیک را تراکنش بیان کرد و گفت: باید به نقطه ای برسیم که مردم دیگر به ادارات مراجعه نکرده و مراجعات فقط سیستمی باشد.

وی کم شدن مراجعه های مردمی و در نتیجه صرفه جویی در انرژی و هزینه ها را از ثمرات این خدمت دانست.

وی توجیه کارکنان دستگاه های دولتی و مردم را از مولفه های مهم الکترونیک کردن خدمات دولتی عنوان کرد و بیان داشت: مردم ایران فرهنگ پذیرند و اگر خدمت جدید به مردم حساب شده و دارای منطق باشد به سادگی آن را می پذیرند.