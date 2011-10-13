گمرک بندر انزلی به شبکه دولت پیوست

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر مزایایی پیوستن گمرک انزلی به این شبکه را ارائه خدمات سریع و آسان، جلوگیری از صرف هزینه و زمان و تحول در نظام اداری عنوان کرد.

وی اظهار داشت: با اتصال گمرک انزلی به شبکه دولت علاوه بر امکان انجام مکاتبات الکترونیکی با سایر سازمان های عضو این شبکه، ارباب رجوع و سایر قشرهای مختلف مردم نیز می توانند از طریق سامانه دولت و مردم ( سامد) این ارتباط را برقرار کند.

ناظر گمرکات گیلان گفت: با توجه به سیاستهای کلان نظام، دولت جمهوری اسلامی ایران در راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و استفاده هرچه بیشتر از امکانات جدید الکترونیک، مخابرات و رایانه شبکه دولت را به منظور همکاری پویای سازمان های دولتی با هم و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارائه و تامین خدمات بهتر راه اندازی کرده است.

وی افزود: بستر نرم افزاری این خدمات گسترده پورتال سازمانی نهاد ریاست جمهوری است که در آن امکانات بسیار مهمی مانند دریافت اطلاعات مورد نیاز سازمان ها، وزارتخانه و همه ارگان های دولتی در سطح کشور فراهم شده است.

بهبود آهنی با اشاره به این که گمرکات گیلان به عنوان مکانیزه ترین گمرک بین گمرکات کشور شناخته شده است، اظهارداشت: راه اندازی سیستم تحت وب و سامانه اعطای معافیت کالای همراه مسافر در گمرک فرودگاه رشت و گمرک آستارا تلاش برای راه اندازی پنجره واحد تجاری و تلاش برای الکترونیکی کردن تمامی رویه های گمرکی از جمله اقدامات انجام گرفته در نیمه نخست امسال در حوزه فن آوری در ستاد نظارت گمرکات استان است.

وی در ادامه راه اندازی سامانه کنترل درهای گمرک در گمرک حسن رود و آستارا، اجرای سیستم جامع اداری و مالی در گمرک انزلی و آستارا، اجرای طرح بیجک الکترونیکی و سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه در گمرک انزلی، اتصال شبکه گمرک آستارا، فرودگاه وامانات پستی رشت به اداره کل گمرک انزلی را از برنامه های ستاد نظارت گمرکات گیلان تا پایان سال 90 عنوان کرد.