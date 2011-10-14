به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در مراسم روز رایانه پاک در نمایشگاه رسانه های دیجیتال با اشاره به ویژگیهای رسانه های جدید که کنترل پذیری آنها را سخت تر می کند، بر ارائه محتوای سالم دیجیتالی که در اختیار عموم مردم جامعه قرار می گیرد، تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه اینترنت زمان را از بین برده و حجم انبوهی از اطلاعات در مدت زمان بسیار کم از طریق این شبکه در اختیار همه قرار می گیرد محتوای تبادل شده در این شبکه امروزه به یک دغدغه جهانی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه نگرانی غرب از وضعیت فعلی اینترنت از جنبه خشونت و اطلاعات مستهجن برای کودکان است، افزود: اما در ایران این نگرانی آحاد جامعه را در برمی گیرد. براین اساس اقداماتی در راستای ساماندهی این فضا و نظارت بر آن و نیز رتبه بندی سایتهای اینترنتی ایرانی در دستور کار قرار گرفته است.

زارع پور با تاکید بر فرهنگسازی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی در راستای رایانه پاک افزود: اینترنت پاک نیز بر بستر رایانه پاک قرار می گیرد تا با مجموعه اقداماتی که همه حوزه های محتوایی و دستگاهها را همچون وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات ، آموزش و پرورش و صدا و سیما را در بر می گیرد حداکثر استفاده و حداقل آسیب را از فضای سایبر و ابزار فناوری اطلاعات داشته باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از نسخه انگلیسی و عربی کتاب "چگونه از کودکان در فضای مجازی صیانت کنیم" که مورد استقبال اعضای کنفرانس جامعه اطلاعاتی – wsis – در ژنو سوئیس نیز قرار گرفت، رونمایی شد.

تولید 60 قسمت پویانمایی با موضوع فناوری اطلاعات از دیگر محصولات مرتبط با فرهنگسازی فناوری اطلاعات بود که از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.