تمامی کالاهای صنعتی مشمول قانون استاندارد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: قبل از این قانون 600 قلم کالا مشمول کنترل سازمان استاندارد بود اما با تصویب این قانون تمامی کالاها مشمول علامت استاندارد شده اند.

وی با بیان اینکه تاکید قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی تولید بر مبنای استاندارد است، گفت: به این باور رسیده ایم که برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار راهی جز استاندارد سازی کالاها وجود ندارد.

وی افزود: موسسه استاندارد با واگذاری بخش اعظمی از کارها به بخش خصوصی، سیاستگذاری و برنامه ریزی را بر عهده گرفته و تمرکز خود را بیشتر صرف کنترل و نظارت در سطح بازار کرده است.

معاون امور استانهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور بیان داشت: در شرایطی که دولت به دنبال کوچک کردن ساختار خود و ادغام وزارتخانه ها است سازمان استاندارد بزرگتر شده و از زیرمجموعه وزارتخانه ها به سطح ریاست جمهوری ارتقا یافته که بیانگر اهمیت و جایگاه استاندارد از نگاه مسئولان کشوراست.

وی بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت این موسسه تاکید کرد و گفت: با توجه به مسئولیت هایی که بر عهده سازمان استاندارد نهاده شده است باید دستگاه های ذیربط با حمایت های همه جانبه این سازمان را یاری کنند تا با تلاش مضاعف و برنامه ریزی های جدید بتواند به تعهدات خود به نحو شایسته عمل کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اظهار داشت: ورود به بازارهای بین الملل مستلزم استاندارد سازی و تضمین کیفیت کالای های صادراتی است.

علی محمد آزاد افزود: ترویج و تببین این سیاست باید رویکرد اصلی فعالان صنعت و این نهاد باشد.

وی با تاکید بر افزایش نظارت ها در مبادی ورودی و خروجی کالا در سیستان و بلوچستان گفت: استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور از دست ندادن بازار خارجی باید نظارت بیشتری را بر کالای ها صادراتی و حتی وارداتی برای افزایش کیفیت در بازار داخل اعمال کند.

وی بیان داشت: اگر نظارت بیشتر شود نه تنها زمینه ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند بلکه باعث افزایش کیفیت کالاهای تولیدی نیز خواهد شد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: هر قدر نظارت و دقت بیشتر باشد به همان تناسب رضایت نیز افزایش می یابد.

وی بر افزایش بهره وری در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: باید با نگاهی کارشناسانه در راستای افزایش پویایی و کارآمدی کارکنان تلاش کرد.

وی اظهار داشت: مدیریت در دستگاه های اجرایی باید بگونه ای باشد که میزان بازدهی و اثر گذاری کارکنان روز به روز افزایش یابد.

آزاد افزود: اگر چنین نگاهی در دستگاه ها اعمال شود، بسیاری از مشکل های مطرح شده در زمینه کمبود نیروی انسانی رفع خواهد شد و دستگاه ها به پویایی خواهند رسید.