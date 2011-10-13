2 هزار زائر ایرانی اهل سنت وارد سرزمین وحی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، اولین کاروانهای زائران ایرانی اهل سنت 17 مهر ماه از استان کرمانشاه وارد مکه مکرمه و 8 کاروان دیگر از زائران ایرانی اهل سنت از استانهای آذربایجان غربی، گلستان و خراسان جنوبی در روزهای 19 و 20 مهر ماه وارد مدینه منوره شدند.
چهار کاروان دیگر زائران ایرانی اهل سنت از استانهای خراسان رضوی و گلستان نیز امروز وارد فرودگاههای جده و مدینه میشوند که همگی به مدینه منوره منتقل خواهند شد. امسال بیش از 6 هزار زائر ایرانی اهل سنت به حج تمتع مشرف میشوند.
بیش از 2 هزار زائر ایرانی اهل سنت از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و گلستان وارد سرزمین وحی شدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، اولین کاروانهای زائران ایرانی اهل سنت 17 مهر ماه از استان کرمانشاه وارد مکه مکرمه و 8 کاروان دیگر از زائران ایرانی اهل سنت از استانهای آذربایجان غربی، گلستان و خراسان جنوبی در روزهای 19 و 20 مهر ماه وارد مدینه منوره شدند.
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