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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۳:۳۳

از پنج استان ؛

2 هزار زائر ایرانی اهل سنت وارد سرزمین وحی شد

2 هزار زائر ایرانی اهل سنت وارد سرزمین وحی شد

بیش از 2 هزار زائر ایرانی اهل سنت از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و گلستان وارد سرزمین وحی شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، اولین کاروان‌های زائران ایرانی اهل سنت 17 مهر ماه از استان کرمانشاه وارد مکه مکرمه و 8 کاروان دیگر از زائران ایرانی اهل سنت از استان‌های آذربایجان غربی، گلستان و خراسان جنوبی در روزهای 19 و 20 مهر ماه وارد مدینه منوره شدند.

چهار کاروان دیگر زائران ایرانی اهل سنت از استان‌های خراسان رضوی و گلستان نیز امروز وارد فرودگاه‌های جده و مدینه می‌شوند که همگی به مدینه منوره منتقل خواهند شد. امسال بیش از 6 هزار زائر ایرانی اهل سنت به حج تمتع مشرف می‌شوند.

کد مطلب 1431724

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