مدیران فارس مشکلات صنایع را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین چهارشنبه شب در حاشیه جلسه رسیدگی به مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: بخش های اعتباری، زیرساختی و خدمات شهرداری از مهمترین مشکلات صنایع استان به حساب می آیند که با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه به این مباحث رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: حمایت از بخش صنعت فارس یکی از اولویت ها به حساب می آید و ضروری است مشکلات کارخانجاتی که راه اندازی شدند و یا در حال راه اندازی هستند هرچه سرعتر برطرف شود.

استاندار فارس با بیان اینکه در این جلسات زمانی برای رفع مشکلات کارخانجات مشخص می شود، یادآور شد: مسئولین صنایع در این جلسات مشکلات خود را اعلام می کنند و مدیران اجرایی استان نیز پاسخگو هستند و برنامه زمانبندی در جهت رفع مشکلات اعلام می شود.

صادق عابدین تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی استان فارس در جهت حمایت از صنایع حرکت می کنند ولی باید توجه داشت که برخی از مشکلات ناشی از مقررات است که دست مدیران فارس را می بندد و یا اینکه بدلیل عدم هماهنگی میان دستگاه های مختلف مشکل ایجاد می شود.

نمایندگان ظرفیت قابل اعتماد فارس هستند

استاندار فارس در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سئوال که "آیا از وجود نمایندگان استان نیز در جهت رفع مشکلات صنایع استفاده می شود"، گفت: تعداد زیاد نمایندگان فارس این اجازه را به ما می دهد که چنانچه در جهت رفع مشکلات واحد های صنعتی نیازی به حمایت بود آنان را نیز در جریان مشکلات قرار دهیم.

وی تصریح کرد: نمایندگان فارس ظرفیت قابل اعتمادی هستند که در تمامی مراحل به کمک آنان احتیاج است.

صادق عابدین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ارایه تسهیلات و زمین به سرمایه گذاران مشتاق برای حضور در استان فارس نیز تاکید کرد: هر آنچه که قانون برای حمایت و ارایه خدمات بیشتر به سرمایه گذاران مشخص کرده در فارس ارایه خواهد شد و در راستای حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در فارس از تمامی ظرفیت قانون استفاده می شود.

استاندار فارس در خصوص برخی از قول هایی که طی چند سال گذشته به صنایع مشکل دار داده شده نیز گفت: هر کس در این استان مشکلی داشته باشد در جهت رفع آن اقدام خواهیم کرد ولی باید توجه داشت که برخی از قول هایی که داده شده در حال حاضر تعهدات مالی ایجاد کرده که متناسب با وضعیت اعتبارت باید رفتار کنیم.