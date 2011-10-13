آغاز آزادی زندانیان توسط دولت میانمار/ عفو عمومی 6300 زندانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اساس عفو عمومی اعلام شده زندانیان سالمند، بیمار و معلول و آن دسته از زندانیانی که رفتار خوبی داشته اند از زندان آزاد می شوند.

هر چند آزادی زندانیان سیاسی در میان این زندانیان نامشخص بود اما تعدادی از زندانیان سیاسی نیز در میان آزاد شدگان دیده می شوند.

دولت میانمار این اقدام را بر مبنای علایق بشردوستانه و با هدف خدمت بیشتر زندانیان به رشد و توسعه کشور عنوان کرده است.

"آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت با استقبال از عفو عمومی ابراز امیدواری کرد تمام زندانیان سیاسی از زندان آزاد شوند.

دولت میانمار در نخستین برنامه عفو عمومی خود نیز در تاریخ 30 مارس سال جاری بیش از 14 هزار زندانی را در سراسر کشور آزاد کرد.