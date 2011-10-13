اظهارات جدید متهم اصلی انفجار بالی/ تلاش کردم بمب گذاران را منصرف کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتاگلوب، "عمر پاتک" در دفاع از خود گفت: من از برنامه ریزی برای بمب گذاری در بالی مطلع بودم اما تمام تلاش خود را انجام دادم تا بمب گذاران را از انجام این کار منصرف کنم.

وی با بیان اینکه تنها در خصوص تهیه بمب مشاوره داده است، افزود: به "امام سامودرا" (بمب گذار بالی) گفتم که اندونزی مکان مناسبی برای جهاد نیست و باید برای جهاد به کشوری مانند پاکستان و افغانستان رفت.

پاتک که مدعی شد درمسیر افغانستان دستگیر شده است، درادامه سخنانش افزود: امروز با توجه به اشغال این کشور توسط آمریکا و نیروهای ناتو جهاد در این کشور واجب است نه در اندونزی.

عمر پاتک روز 25 ژانویه سال جاری میلادی در همان شهری که اسامه بن لادن کشته شد دستگیر و برای محاکمه به اندونزی بازگردانده شد.

او متهم به دخالت در بمب گذاری در جزیره بالی در سال 2002 است که منجر به کشته شدن 202 تن شد . اتهامی که می تواند مجازات مرگ را برای او به همراه داشته باشد.

