رد ادعای اشغال خاک اندونزی توسط مالزی/ مرز دو کشور مشخص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزین اینسایدر، "عنیفه امان" در این زمینه افزود: مرز مالزی در ایالت های صباح و ساراواک با اندونزی مشخص و تثبیت شده است و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف در این زمینه وجود ندارد.

روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی روز سه شنبه با انتشار خبری از قول معاون کمیسیون امور خارجه مجلس این کشور ادعای تملک غیرقانونی مالزی بر قسمتی از خاک اندونزی را مطرح کرده بود.

همچنین چهار تن وزرای کابینه دولت اندونزی با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی این ادعا را رد کردند و اعلام کردند مرز بین دو کشور طی توافقنامه ای بین کشورهای هلند و انگلستان در زمانی که مالزی و اندونزی مستعمره این دو کشور بودند مشخص شده است.

وزیر امور خارجه مالزی طرح این ادعاها را تنها اظهار نظرهای فردی از سوی برخی افراد در اندونزی عنوان کرد و گفت: طی دیدار با همتای اندونزیایی خود این مساله حل و فصل شده است.

مقامات دو کشور روز دوشنبه برای حل و فصل اختلافات مرزی فی مابین به ویژه در منطقه کلیمانتان مذاکره کردند.

