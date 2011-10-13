خواهران منصوریان و هاشمی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از یازدهمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که در آنکارای ترکیه جریان دارد، چهارشنبه شب با صعود سه عضو تیم ساندای بانوان کشورمان به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها خاتمه یافت.

براساس این گزارش، شهربانو منصوریان در وزن 70- کیلوگرم در نخستین دیدار خود "نگویف" از ویتنام را با ضربه فنی شکست داد و به نیمه نهایی مسابقات ووشوی قهرمانی جهان صعود کرد. وی که مدال برنز خود را قطعی کرده است برای رسیدن به دیدار پایانی امشب با "ورونیک"، سانداکاری از جمهوری چک پیکار می کند.

همچنین مریم هاشمی، ووشوکار وزن 65- کشورمان در پیکار با "اماهل لاوگرین" از سوئد در دو راند متوالی به پیروزی دست یافت و مدال برنز خود را با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات ووشوی قهرمانی جهان قطعی کرد. هاشمی برای رسیدن به دیدار نهایی "وینکوواتوف" از روسیه را پیش رو دارد.

الهه منصوریان نیز که مدال نقره مسابقات جهانی دوره گذشته و مدال برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو را در کارنامه خود دارد، پس از برتری مقابل "نجوا عیسی" از لبنان، در مرحله یک چهارم نهایی رقابت در وزن 48- کیلوگرم "هوآنگ" از ویتنام را در دو راند متوالی شکست داد و پای به مرحله نیمه نهایی پیکارهای جهانی گذاشت. منصوریان که مدال برنزش در مسابقات جهانی قطعی شده است برای رسیدن به فینال در یک بازی سخت و دشوار باید با" هنگ یوفانگ" از چین مبارزه کند.

رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان امروز پنجشنبه در بخش ساندا و در مرحله نیمه نهایی پیگیری می شود که در پایان پیکارهای امشب در تمامی اوزان نفرات فینالیست مشخص خواهند شد. این دوره از مسابقات فردا جمعه به پایان می رسد.