فوتبال تبریز به بازیکنان بومی بها دهد/ موهایم از صدرنشینی تراکتور سیخ شد!

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت وجود بازیکنان بومی در تیم های فوتبال تبریز اظهار داشت: من به عنوان خدمتگزار ورزش آذربایجان شرقی از مدیران باشگاه های استان که تیم های فوتبال آنها در لیگ های مختلف اعم از لیگ برتر و لیگ دسته اول حضور دارند، می خواهم که در کنار بازیکنان غیر بومی، از بازیکنان بومی نیز استفاده کنند و آنها را در اولویت قرار دهند .

وی افزود: معتقدم که فوتبال آذربایجان شرقی پر از بازیکنان مستعد و توانمند است که می توانند برای تیم های استان به میدان رفته و افتخار آفرینی کنند و بازهم تاکید می کنم که سمت نگاه مدیران باشگاه ها باید به سوی بازیکنان بومی باشد تا همانند گذشته ای نه چندان دور بازیکنان آذربایجان شرقی اسکلت اصلی تیم ملی را تشکیل دهند .

مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با مطلوب توصیف کردن فعالیتهای هیئت فوتبال استان، تصریح کرد: موفقیت تیم های فوتبال تبریز در لیگ برتر و دسته اول نشان دهنده مدیریت و برنامه ریزی اصولی هیئت فوتبال استان است و با تداوم روند کنونی می توان به توفیقات بیشتر این تیم ها نیز امیدوار بود .

وی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را نماد ورزش آذربایجان شرقی عنوان کرد و، با اشاره به افتخار آفرینی های این تیم در لیگ برتر کشور، گفت: حضور پرقدرت تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ برتر و ایستادن در راس جدول رده بندی این بازیها، باعث افتخار همه ما است و من وقتی می بینم که تراکتورسازی در بالاترین خانه جدول لیگ برتر است، موهایم سیخ شده و دست و پایم از خوشحالی می لرزد !

اسبقیان افزود: شکست دادن تیم استقلال توسط تراکتورسازی در حضور بیش از 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی و همچنین پیروزی تیم شهرداری در تهران برابر پرسپولیس، نشان از قدرت فوتبال تبریز دارد و البته تیم گسترش فولاد نیز لیاقت داشت تا به عنوان سومین تیم تبریزی در لیگ برتر حضور داشته باشد که البته جریان عدم حضور این تیم در لیگ برتر را همه می دانند .

وی با بیان اینکه همه این موفقیتها در ویترین افتخارات فوتبال استان ثبت و ضبط می شود، تاکید کرد: هم اکنون علاوه بر تیم های لیگ برتری، تیم های دسته اولی ماشین سازی و گسترش فولاد نیز حرفی برای گفتن دارند و این نشان می دهد که فوتبال تبریز از ظرفیت بالایی نیز برخوردار است.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیت تیم های فوتسال و فوتبال ساحلی استان، یادآور شد: من هنگامیکه خبر پیروزی تیم فوتسال گسترش فولاد در خانه تیم علم و ادب مشهد را شنیدم، بسیار خوشحال شدم چون خودم قبلا به دعوت باشگاه علم و ادب به مشهد رفته ام و می دانم که این تیم تماشاگران بافرهنگی دارد که در طول بازی به شدت تیمشان را تشویق می کنند و شکست تیم میزبان در آنجا چندان راحت نیست .

وی ادامه داد: من از موفقیتها و تلاشهای مسئولان کمیته فوتبال ساحلی استان نیز خبر دارم و از صدرنشینی تیم شهرداری در لیگ برتر بسیار خرسندم .

اسبقیان در بخش دیگری از سخنان خود برای بازیکنان پایه فوتبال تبریز خبر خوشی را داد و گفت: من همین جا به رئیس و دبیر هیئت فوتبال استان می گویم که اداره ورزش و جوانان استان و تبریز، استادیوم باغشمال را در اختیار این هیئت قرار می دهد تا از این فضا برای کشف استعدادهای فوتبال استان استفاده کند. من از مسئولان هیئت فوتبال استان می خواهم که طرح و برنامه خود را در انجام این مهم تنظیم و آماده کنند و در جلسه تخصصی اداره ورزش و جوانان با هیئت فوتبال، این طرح را ارائه دهند تا در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام شود .

وی افزود: ورزشگاه باغشمال تبریز به علت مشکلات ترافیکی که دارد، برای بازی های لیگ برتر و دسته اول قابل استفاده نیست اما این استادیوم می تواند مرکز و آکادمی کشف استعدادهای فوتبال باشد و خانواده ها نیز می توانند در این محیط در کنار فرزندان خود باشند و به نظر من با توجه به ظرفیت فوتبال استان، این طرح می تواند اجرا شود.