به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان صبح امروز پنجشنبه با حضور کاراته کاهایی از 81 کشور جهان به میزبانی مالزی در شهر "مالکا" آغاز شد که در روز نخست مسابقات یک مدال برنز حاصل تلاش عضو تیم کاتای کشورمان بود.

مهران قربانعلی‌پورکه با دو پیروزی و یک شکست به دیدار رده بندی مسابقات کاتای رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان راه یافته بود در این دیدار حریفی از ماکائو را پیش رو داشت که با برتری 5 بر صفر مقابل این حریف به مدال برنز جهان دست یافت.

این کاتاروی جوان پس از استراحت در دور اول، نماینده روسیه را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی با برتری 5 بر صفر مقابل حریفی از کویت جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست آورد. قربانعلی‌پور در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 4 بر یک نتیجه را به کاتاروی ترکیه واگذار کرد و به دیدار رده بندی راه یافت.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان از امروز در مالزی آغاز شده و چهار روز به طول خواهد انجامید.