علت یابی، حلقه مفقوده چرخه مدیریت بحران است

هوشنگ بازوند با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت 20 مهر روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی افزود: از میان ارکان چرخه مدیریت بحران نقش علت یابی و ارزیابی عملکرد به عنوان حلقه مفقوده و رابط طلایی پس از مقابله با بحران و آغاز اقدامات بازسازی و بازتوانی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: تعیین عوامل رخداد، عوامل تشدید کننده حادثه و تفکیک صحیح این دو از هم به منظور جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته و بروز خسارات امری اجتناب ناپذیر است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: ایران جز 6 کشور اول دنیا در بحث وقوع بلایای طبیعی است به طوریکه از 40 بلای طبیعی ثبت شده بیش از 30 بلای طبیعی در ایران به وقوع می پیوندد.