علت یابی، حلقه مفقوده چرخه مدیریت بحران است

هوشنگ بازوند با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت 20 مهر روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی افزود: از میان ارکان چرخه مدیریت بحران نقش علت یابی و ارزیابی عملکرد به عنوان حلقه مفقوده و رابط طلایی پس از مقابله با بحران و آغاز اقدامات بازسازی و بازتوانی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: تعیین عوامل رخداد، عوامل تشدید کننده حادثه و تفکیک صحیح این دو از هم به منظور جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته و بروز خسارات امری اجتناب ناپذیر است.
معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: ایران جز 6 کشور اول دنیا در بحث وقوع بلایای طبیعی است به طوریکه از 40 بلای طبیعی ثبت شده بیش از 30 بلای طبیعی در ایران به وقوع می پیوندد.
بازوند با اشاره به قرار گرفتن ایران بر روی کمربند زلزله خیز کره زمین بیان داشت: 90 درصد جغرافیای ایران روی کمربند زلزله قرار دارد و توجه به این مهم بر ضروریت هوشیاری و دقت نظر مسئولین می افزاید.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مدیریت بحران استان مرکزی بیان داشت: نصب دستگاه شتاب نگار در 19 نقطه استان مرکزی، احداث پایگاه لرزه نگاری استان و اتصال ان به شبکه لرزه نگاری کشور، احداث ساختمان مدیریت بحران استان مرکزی و رفع 35 نقطه حادثه خیز استان مرکزی از جمله اقدامات صورت گرفته در مدیریت بحران استان مرکزی بوده است.
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