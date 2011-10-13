مصرف روزافزون قرصهای روانگردان بین جوانان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جوادی اظهار داشت: طرح اجباری مشاوره برای دانشجویان برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام می‌شود.

وی افزود: سال گذشته حدود 250 نفر دانشجوی دارای مشکل مورد مشاوره قرار گرفتند و در دو سال گذشته حدود 560 نفر در واحد مشاوره تشکیل پرونده دادند اما امسال این امر برای همه دانشجویان ضروری و به اجبار باید همه دانشجویان مورد مشاوره قرار گیرند.

وی بیان داشت: پیچیدگی‌های زندگی گروهی ممکن است منجر به یک سلسله نگرانی‌های شدید و افسردگی در فرد و زمینه‌ ساز مشکل بزرگ تر مثل اعتیاد شود.

جوادیان افزود: وجود مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه و قرص‌های محرک در جامعه، جوان را به راحتی درگیر کرده تا با استفاده از آن به شادی کاذب موقت برسد که درگیر مواد شدن نیز مشکلات عمده از جمله افت تحصیلی و بار هزینه برای خود و جامعه ایجاد می‌کند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: عمده ‌ترین مشکلات دانشجویان ممکن است ناشی از اسکان و جابجایی، تغذیه، شیوه‌های تازه مطالعه و تحصیل، دوری و جدایی از کانون خانواده و زندگی در شهر دیگری که دارای خرده فرهنگ‌های خاصی هستند باشد.

وی تصریح کرد: مهم ‌ترین اثر استفاده دانشجویان از مواد مخدر و روان گردان افت تحصیلی بوده و مشاوره و بررسی روند تحصیلی دانشجویان گام موثری در پیشگیری و تشخیص به موقع مشکل دانشجویان در این مورد است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: نخستین اقدامی که در این زمینه انجام گرفت معدل ‌گیری درسی دانشجویان بوده تا در صورت افت تحصیلی به واحد مشاوره نظارت معاونت دانشجویی معرفی تا توسط متخصصان روانشناس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به روان پزشک ارجاع داده ‌شود.

وی بیان داشت: در این مورد برای مبارزه با استرس و جلوگیری از تمایل دانشجویان به استفاده از مواد مخدر و مواد روانگردان اقدام به کار فرهنگی کرده که این اقدام مهم از سال گذشته آغاز و امسال به طور جدی به آن پرداخته می‌شود.

جوادیان گفت: برای دستیابی به این هدف مهم نقش اساتید مشاور را در دانشگاه‌ها پر‌رنگ ‌تر کرده و این طرح را جزو برنامه اصلی خود قرار دادیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: اقدامات مفیدی که توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت سبب شد پایین‌ترین آمار استفاده از مواد مخدر و اعتیاد آور تفریحی را بین دانشجویان خود داشته باشیم.



