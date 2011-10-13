راه اندازی هشت آزمایشگاه مرجع سلامت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رهبر در مراسم افتتاح آزمایشگاه مرکزی سل، آزمایشگاه حرفه ای و آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب میکرو بیولوژی مازندران افزود: تاسیس این آزمایشگاهها، سرآغاز خوبی برای کنترل درمان بیماری سل بوده چون آزمایشگاه نقش اساسی در تشخیص سل دارد.

وی از تاسیس هشت آزمایشگاه در سطح کشور خبر داد و افزود: تا کنون دو آزمایشگاه در سطح کشور افتتاح شده و این آزمایشگاهها در مراکز استان تاسیس می شود.

رهبر، از روند رو به بهبود کیفیت آزمایشگاهها خبر داد و گفت: باید یک مرکز برای کارهای مولکولی تاسیس شود.

رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت کشور گفت: در این آزمایشگاه تمام دستگاهها برای تشخیص سل از دید مستقیم و از نظر کشت نصب شده و تمام ملزومات لازم برای تشخیص میکروبهای سل با بهترین وسایل در این آزمایشگاه وجود دارد.

مصطفی قلمی نوبر، کارشناس آزمایشگاه مرجع سلامت گفت: بخشی از بودجه این آزمایشگاه از دفتر ریاست جمهوری و بخشی دیگر از طرف سازمان جهانی بهداشت تامین شده است.

فرهنگ بابا محمودی، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به نام گذاری روز 23 مهرماه به عنوان روز ملی مبارزه با سل و تقارن افتتاح آزمایشگاه مرکزی سل با این ایام گفت: یکی از بیماریها ی شایع در جهان بیماری سل بوده و این بیماری شایعترین بیماری است که دومین رتبه بعد از بیماری ایذر را در کشور دارد.

وی افزود: این بیماری در 22 کشور دنیا شیوع دارد و 80 درصد آن در دو کشور پاکستان و افغانستان است.

بابامحمودی با اشاره به انتقال این بیماری از طریق راههای تنفسی افزود: بیماران مبتلا به دیابت و قلبی و ایذر در معرض این بیماری قرار می گیرند و علائم این بیماری با سرفه طولانی مدت شروع می شود که با انجام آزمایش سل می توان به این بیماری پی برد.

بابا محمودی گفت: تشخیص و پیشگیری، درمان از اشاعه این بیماری باید از طریق آمار و نمونه گیری در سطح استان انجام شود.

وی افزود: آمار دقیق از بیماری سل در سطح استان، 114 مورد بوده که از این تعداد چهار نفرفوت شده و در کشور ما این بیماری در دو شهر گلستان و سیستان و بلوچستان بیشتر شایع است.

