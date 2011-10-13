به گزارش خبرنگار مهر، سفر پارک جه هیون به استان مرکزی که به همراه دبیر اول ودوم سفاترخانه کره جنوبی در تهران که به دعوت اتاق بازرگانی اراک به این شهر سفر کرده بود به پایان رسید و وی قول داد مسیر را برای رفت و آمد بازرگانان و تولیدکنندگان دو کشور تسهیل کند و بر این اساس گامهایی برای افزایش تعاملات تجاری استان مرکزی و کره جنوبی برداشته شد.

وی شامگاه سه شنبه وارد استان شد و عصر چهرشنبه استان را ترک کرد.

دیدار با مسئولان، بازدید از سه کارخانه اراک، گشت و گذار در بازار اراک و نشست یا تولیدکنندگان و بازرگانان استان از برنامه های این هیات کره ای به استان بود.

اولین برداشت سفیر: نظم و انضباط دارید

نکته جالب در سفر سفیر به اراک، اولین برداشت وی بود و گفت که اولین چیزی که در این سفر برای من جالب بود نظم و انضباط و تمیزی برنتمه ها و شهر بود.

این برداشت سفیر به مذاق اراکی ها خوش بینانه آمد زیرا آنان از وضعیت عمران و آباد انی شهر گلایه دارند و آن را در شان یک شهر صنعتی نمی دانند.

استان مرکزی توان بالایی در ساخت تجهیزات پالایشگاهی دارد

وی در روز دوم ( چهارشنبه) به بازدید از کارخانه اذرآب و دو واحد صنعتی خصوصی این شهر پرداخت.

پارک جه هیون در بازدید از این واحد، کره جنوبی را آماده همکاری و سرمایه گذاری در زمینه تولیدی و صنعتی و گسترش روابط دوجانبه با استان مرکزی را دارد و از طریق اتاق بازرگانی سئول و سفارتخانه برای ارتباط گیری بهتر تجار و تسهیل امور تلاش خواهد کرد.

وی در نشست با مسئولین این کارخانه، گفت: شرکتهای تولیدی و صنعتی برای تامین مواد اولیه و بازاریابی محصولات از طریق اتاق بازرگانی و یا شرکتهای مورد تایید سفارت کره در ایران عمل کنند.

قائم مقام مدیر عامل شرکت آذرآب اراک نیز در جریان این بازدید خواستار همکاری بیشتر کره جنوبی در تسهیل امور برای گشایش اعتباری پروژه ها و تامین مواد اولیه برای این شرکت شد.

غلامحسین کاتوزیان افزود: شرکت صنایع آذرآب اراک در زمینه طراحی، ساخت و نصب انواع مخازن تحت فشار، مولدهای بخار، تجهیزات نفت و گاز، صنایع سیمان، قند، روغن سازی، گچ و معدن فعالیت دارد.

بازدید سفیر از شرکت ادوات کشاوزی اراک

پارک جه هیون سفیر کره جنوبی از شرکت ادوات کشاورزی اراک (تاکا) بازدید کرد.

مدیر عامل شرکت تاکا اراک در جریان بازدید از این شرکت گفت: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر کره جنوبی در زمینه مکانیزه کردن بخش کشاورزی، این کشور برای همکاری دوجانبه با بخش کشاورزی استان مرکزی ظرفیت های مناسبی دارد.

عبدالله نوذری افزود: شرکتهای ایرانی قابلیت های کره جنوبی در بخش کشاورزی را به خوبی می دانند و به دنبال استفاده از تکنولوژی های این کشور در ساخت ادوات کشاورزی به ویژه دنباله بندها هستند.

10 میلیارد دلار تبادل اقتصادی ایران و کره جنوبی

ظهر چهارشنبه سفیر کره جنوبی در نشستی که با مدیران صنعتی و بازرگانان عضو اتاق بازرگانی استان داشت بر تسهیل و افزایش تبادلات در کشور تاکید کرد.

وی حجم تبادلات دو کشور را در شش ماه اول سال 10 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در کل سال گذشته این تبادلات 12 میلیارد دلار بود.

پارک جی هیون با تاکید بر اینکه دولت حره جنوبی مصمم به افزایش تبادلات اقتصادی است، گفت: ایران با بهره مندی از ظرفیتهای متنوع کشاورزی، صنعتی، خدمات و فرهنگی به عنوان یکی از کشورهای هدف قدرتمند در توسعه روابط تجاری کره جنوبی مطرح است.

ایران چهارمین صادرکننده نفت به کره جنوبی

جه هیون با بیان اینکه ایران چهارمین صادرکننده نفت به کره جنوبی است، گفت: ادامه همکاری در این حوزه و تقویت آن از اولویت های ارتباطات دوجانبه است.

وی توضیح داد: کیفیت و تعداد کالاهای تولیدی صنعتی و کشاورزی استان مرکزی بیانگر آن است که این استان موقعیت ممتازی را در اقتصاد ایران دارد و امید است که در آینده بخش زیادی از توسعه روابط تجار ایرانی و کره جنوبی از فعالان بازرگانی این استان باشد.

IT مزیت کره جنوبی

سفیر کره جنوبی IT را از مزیت های این کشور خواند و اعلام آمادگی برای همکاری و افزایش تبادلات در این زمینه کرد.

وی با این تعبیر که کره جنوبی در این زمینه صدر نشین است، افزود: برنامه هایی برای صدور رواید چند باره برای تجاری که مکرر به کره جنوبی آمد و شد دارند در دست انجام است و این مهم ارتباطات تجار را تسهیل خواهد کرد.

تحکیم مناسبات خارجی و توسعه صادرات اولویت اول صنعت

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست با بیان اینکه تحکیم روابط برای توسعه صادرات و تامین مواداولیه و حضوردر بازارهای جهانی اولویت اول صنعت استان، گفت: استان مرکزی قطب دوم صنایع مادر تخصصی و قطب چهارم صنعت استان است و با بهره مندی از تنوع و کیفیت تولیدات کشاورزی و فرهنگی و خدمات می تواند در تقویت ارتباطات دوجانبه با کره به عنوان یکی از محورهای مهم قرار گیرد.

صنعتگران و بازرگانان: سفیر امور را تسهیل دهد

در این نشست مدیران صنعیت و بازرگانان استان با بیان دیدگاههای خود خواستار تسهیل امور برای حضور در بازار کره، تامین مواد اولیه و تجهیزات شدند.

آنان با اشاره به توان استان در زمینه تولید تجهیزات صنعتی و تولید محصولات کشاورزی از جی هون خواستند تجار و بازرگانان کره ای را از توان استان و ایران آشنا کند.

برایم ثابت شد استان مرکزی توانمند است

این مقام کره ای همچنین گفتگویی که با خبرنگاران در انتهای نشست داشت که در آن استان مرکزی را از قطب های مهم تولید در ایران خواند و گفت: بر اساس مطالعاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که استان مرکزی استان توانمندی است اما اکنون به چشم خویش دیدم و برای من ثابت شد.

وی اضافه کرد: استان مرکزی زیرساخت های مناسب و مکانیزم خوبی را برای توسعه روابط اقتصادی دارد و باید تجار و سرمایه گذاران دو طرف و اتاق های بازرگانی تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه مبادلات اقتصادی ایران و کره از ابتدای سال تاکنون به 10 میلیارد دلار رسیده است، گفت: پیش بینی می کنم این تبادل اقتصادی تا پایان سال 20 درصد افزایش یابد.

استان مرکزی استان فرهنگی و زادگاه امام خمینی(ره) است

وی در سخنان خود استان مرکزی را استانی فرهنگی دانست و گفت: امام خمینی(ره) رهبر انقلاب از استان مرکزی بودند و این نشان از اهمیت این استان است و خوشحالم در این استان هستم.

وی که از بازار تاریخی اراک دیدن کرده بود گفت: در بازار اراک و موزه صنایع دستی این شهر جلوه های ناب هنر ایرانی و ظرافت و کیفیت آن را دیدم و این استان حرف های زیادی در حوزه فرهنگی برای گفتن دارد.

در چهار روز گذشته دو هیئت خارجی برای توسعه روابط به استان مرکزی سفر کرده و قرار است در هفته جدید هیئتی از افغانستان وارد استان شود.

انتظار از مدیران استانی این است که هماهنگی برای ورود این هیئتها در حد بازدید نباشد و به عقد تفاهمنامه ها و توسعه صادرات و افزایش حجم مبادلات به نفع ایران و کاهش تراز منفی باشد.