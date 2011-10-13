محصولات صنعتی تولیدکنندگان مازنی الگوی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در همایش روز جهانی استاندارد افزود: مقوله استاندارد سازی تولیدات از دوران پس از انقلاب در عرصه های مختلف اقتصادی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در کشور مشهود شده است.

وی افزود: استانداردسازی واحدهای تولیدی در حوزه بتن و سیمان در کشور ملموس نبوده ولی اکنون بالغ بر 600 واحد استاندارد بتن در کشور برای نظارت بر انجام فعالیتهای ساختمانی در کشور تشکیل شده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه دانش فنی کارآفرینان و تولیدکنندگان افزایش یافته است، تصریح کرد: تولید محصولات بر اساس کنترل کیفی سازمان استاندارد سبب می شود تا محصولات ایرانی در بازارهای جهانی عرضه شوند.



طاهایی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی در کشور افزود: بر این استفاده از برنج خارجی در ادارات دولتی کشور ممنوع شده است.



وی با اشاره به اینکه کیفیت قالب محصولات تولیدکنندگان مازنی قابلیت صادراتی دارد، اظهار داشت: توجه به مقوله آموزش باید مدنظر مدیران تولید کارخانجات باشد.



در پایان این مراسم از مدیران نمونه کنترل کیفیت و واحدهایی نمونه تولیدی استان تقدیر و تشکر شد.

