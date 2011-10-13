پنج هزار دانشجوی جدید در پیام نور اردبیل تحصیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله خوش طینت شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه پیام نور مشگین شهر اظهار کرد: در حال حاضر 25 هزار و500 دانشجو در واحدهای شهرستانی این دانشگاه در استان تحصیل می کنند.

وی افزود: 146 رشته نیز در 13 واحد و مرکز دانشگاه پیام نور استان دایر است.

رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل عنوان کرد: رشته های عمرانی، ژئومورفلوژی، برق والکترونیک وکشاورزی با گرایشهای مختلف از جمله رشته هایی است که با توجه به نیاز استان به رشته های موجود این دانشگاه اضافه شده است.

خوش طینت همچنین از اختصاص هشت میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه دانشگاههای پیام نور استان خبر داد.





