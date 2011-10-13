به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد در این هفته همچنان تحت تاثیر پس لرزه های اختلاس، با انتصابات در 2 بانک کشور همراه بود به‌طوریکه در روز گذشته فرشاد حیدری به عنوان مدیرعامل بانک ملی و قربان دانیالی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن انتخاب شدند.

پرونده تجارت 1.1 میلیارد دلاری گروه "آریا"

رئیس کل گمرک ایران از درخواست دادستانی از گمرک ایران برای بررسی وضعیت تجارت خارجی گروه امیرمنصور آریا خبرداد و گفت: براین اساس گزارش تجارت 1.1 میلیارد دلاری گروه مذکور به دادستانی کل کشور ارائه شد.

عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر از درخواست دادستانی کشور برای ارائه گزارش در مورد میزان صادرات و واردات صورت گرفته توسط گروه زیرمجموعه امیرمنصور آریا خبرداد و گفت: بر این اساس گمرک گزارش مذکور در مورد تجارت 1.1 میلیارد دلاری توسط این گروه را به دادستانی کشور ارائه کرد.

وی با اشاره به تجارت یک میلیارد و 100 میلیون دلاری خارجی این گروه گفت: این میزان تجارت از ابتدای سال گذشته تا شهریورماه امسال صورت گرفته است.

در این هفته برخی از منابع خبری اسنادی را متعلق به گروه آریا منتشر کردند که در آن وزیر بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی از بانک مرکزی درخواست اعتبار یک میلیارد دلاری برای واردات گوشت قرمز،مرغ و کنجاله برای این گروه کرده بود.

افزایش قیمت تخم مرغ

در این هفته سیر صعودی قیمت تخم مرغ ادامه یافت و قیمت این محصول حتی به شانه ای 9 هزار تومان رسید که کارشناسان دلیل آن را وجود بیماری آنفلوآنزای پرندگان درسال گذشته و تلفات گسترده درمرغداری ها عنوان کردند. در این بین برخی از دستگاه های دولتی هم افزایش تعرفه واردات تخم مرغ را یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت تخم مرغ دانستند.

در این راستا سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرد که براساس گزارش‌های موجود از سطح بازار و پس از تدابیر اتخاذ شده از سوی این وزارتخانه از جمله تسهیل در امر واردات تخم‌مرغ و اعلام سقف قیمت برای این کالا در روزهای اخیر، شاهد کاهش قابل توجه روند قیمت تخم‌مرغ در بازار خواهیم بود.

همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تخلف در عرضه شیر استریل یک لیتری به قیمت بالاتر از هر بسته 1200 تومان خبر داد و آن را غیرقابل پذیرش دانست.

بر اساس اعلام این سازمان، موضوع مذکور به صنف سوپرمارکت‌داران، فروشگاههای زنجیره‌ای و حلقه‌های واسط در توزیع اعلام و مقرر شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش خودسرانه قیمتها از سوی برخی عرضه‌کنندگان، با واحدهای خاطی برخورد قاطع صورت گرفته و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

ماجرای سناریوی تحریم ماهان

به گزارش خبرنگار مهر، العربیه مدعی شد: دولت آمریکا به بهانه نقش داشتن شرکت هواپیمایی ماهان در انتقال فرد متهم به آنچه دست داشتن در عملیات ترور سفیر عربستان به این کشور ادعا شده، این شرکت را تحریم کرد.

برهمین اساس، رونمایی از سناریوی اتاق فکر واشنگتن در این زمان، از وحشت کشورهای غربی و آمریکا از بیداری اسلامی در منطقه حکایت دارد و آنها را به جنب و جوش برای منحرف کردن افکار عمومی جهان اسلام در گردهمایی بزرگ اسلامی و بین المللی حج تمتع وادار کرده است.

هم اکنون اینکه پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به سرزمین وحی با این تحریم ساختگی انجام می شود یا نه، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برد.