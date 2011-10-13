مومن باید سیره اهل بیت(ع) را پیشه خود سازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید صفدری در مراسم جشن میلاد امام رضا(ع) که عصر چهارشنبه در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، گفت: مؤمن باید سیره و روش اهل بیت (ع) را پیشه خود کندو برای خروج از سیاهی و ظلمت راهی جزء توسل جستن به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و پرهیز و دوری جستن از گناه نیست.

امام جمعه سرپل ذهاب گفت: ما نیز اگر سه سیره یکی از خدا ویکی از پیامبر(ص) ویکی از امامان باشیم و این سه سیره ها یکی عیب پوشی دوم مدارا وسوم صبر باشد که ما را به سوی سعادت هدایت می کند.

در ادامه حجت الاسلام حجت اله فاضلی رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب ضمن تبریک ولادت باسعادت امام رضا(ع) وگفت: امام رضا(ع) در یازده ذیقعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره به دنیا آمد و مادر آن حضرت نجمه خاتون از زنان برجسته زمان خود بود .

فاضلی تاکید کرد: مسئولیت‌های مهم ائمه اطهار(ع)‌ به ویژه امام رضا(ع) از یک سو، ارشاد و هدایت آحاد مردم و سوق دادن آنها به قرآن و سیره‌ پیامبر اعظم (ص) و از سوی دیگر، تعلیم و تربیت مردم و توجه دادن آنان به علم و دانش بوده است.

وی گفت: امام رضا (ع) فرمود: "مومن به کمال نمی رسد مگر اینکه دارای سه ویژگی باشد، کتمان اسرار، مدارا با مردم و صبر و تحمل سختی ها".

در پایان حجت اله فاضلی رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرپل ذهاب از مسئولین واقشار مردم به خاطر علاقه آنها به شرکت در این مراسم تشکر وقدردانی کرد.