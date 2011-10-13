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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

با مشارکت وزارت نفت/

70 درصد نمازخانه های بین راهی کشور تجهیز شد

70 درصد نمازخانه های بین راهی کشور تجهیز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت گفت: 70 درصد نمازخانه های بین راهی کشور با مشارکت وزارت نفت نوسازی، تجهیز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا میرمحمد صادقی چهارشنبه شب در بیستمین اجلاس سراسری نماز در بوشهر افزود: صنعت نفت با داشتن 700 نمازخانه نقش مهمی در گسترش فرهنگ نماز در کشور دارد.

وی افزود: هم اکنون 90 هزار و 769 متر مربع در مجموعه صنعت به نمازخانه اختصاص یافته است و همه مراکز عملیاتی ستادی اجرایی کارخانه ها و کارگاهها دارای نمازخانه هستند.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت گفت: هم اکنون بیش از یک هزار و 300 نمازخانه در مراکز عملیاتی ستادی وزارت نفت فعال است.

میرمحمد صادقی اضافه کرد: از این نمازخانه ها به عنوان کتابخانه مجازی در راستای فعالیتهای فرهنگی و اسلامی استفاده می شود و امسال فعالیت های فرهنگی و کتابخانه های مجازی توسعه می یابد.

در ادامه برنامه های اجلاس سراسری نماز میز گرد تخصصی با موضوع حوزه نرم افزار مسجد در مصلای بوشهر برگزار شد.

در این میزگرد صاحبان اندیشه و حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز و حجت الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه حضور داشتند.

کد مطلب 1431758

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