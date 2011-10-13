70 درصد نمازخانه های بین راهی کشور تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا میرمحمد صادقی چهارشنبه شب در بیستمین اجلاس سراسری نماز در بوشهر افزود: صنعت نفت با داشتن 700 نمازخانه نقش مهمی در گسترش فرهنگ نماز در کشور دارد .

وی افزود: هم اکنون 90 هزار و 769 متر مربع در مجموعه صنعت به نمازخانه اختصاص یافته است و همه مراکز عملیاتی ستادی اجرایی کارخانه ها و کارگاهها دارای نمازخانه هستند.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت گفت: هم اکنون بیش از یک هزار و 300 نمازخانه در مراکز عملیاتی ستادی وزارت نفت فعال است .

میرمحمد صادقی اضافه کرد: از این نمازخانه ها به عنوان کتابخانه مجازی در راستای فعالیتهای فرهنگی و اسلامی استفاده می شود و امسال فعالیت های فرهنگی و کتابخانه های مجازی توسعه می یابد .

در ادامه برنامه های اجلاس سراسری نماز میز گرد تخصصی با موضوع حوزه نرم افزار مسجد در مصلای بوشهر برگزار شد .