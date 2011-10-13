هزار حوزه شهری و روستایی در کردستان سرشماری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان که با موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سنندج برگزار شد، افزود: طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 با حضور دو هزار و 164 نفر عوامل اجرایی که دو هزار و 47 نفر آنان در عملیات میدانی و 99 نفر دیگر نیز عضو ستاد اجرایی هستند، در کردستان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: دولت برای برنامه ریزیهای اساسی در کشور نیاز به آمار پایه ای در زمینه های مختلف نظیر بهداشت، اشتغال، آموزش، اقتصاد، مسکن و ... دارد که از طریق همین سرشماریها به این مهم دست می یابد و انتظار می رود که مشارکت جمعی برای اجرای هر چه بهتر این طرح را شاهد باشیم.

دبیر اجرایی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان ادامه داد: تدوین و تهیه برنامه جامع پنجم توسعه با توجه به افزایش آمارها از سال 85 تاکنون که بیش از 12 هزار نفر در استان کردستان بوده می تواند براساس همین سرشماری سال 90 صورت گیرد.

پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور رئیس مرکز آمار ایران، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار و مدیران کل استان و فرمانداران شهرستان های تابعه کردستان در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.