سه هزار مسکن مهر در اردبیل به صورت صنعتی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، خداوردی رحمانی شامگاه چهارشنبه، در همایش و دوره آموزشی آشنایی با فناوریهای نوین صنعتی سازی ساختمان اظهار کرد: این اقدام گام مثبتی برای بهره مندی اقشار کم درآمد از مسکن استاندارد و ارزان قیمت بوده است.

وی میزان سهمیه متقاضیان مسکن مهر در استان اردبیل را در ابتدا 26 هزار واحد مسکونی اعلام کرد و افزود: به دلیل وجود متقاضی بیشتر این میزان به 31 هزار واحد افزایش یافته است.

سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان مسکن اردبیل ارائه شد

این مسئول با اشاره به ارائه تسهیلات بانکی برای احداث مسکن مهر استان اردبیل یادآور شد: تاکنون برای 30 هزار و 500 واحد عقد قرارداد انجام گرفته و در این خصوص سه هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن در سه بخش بافتهای فرسوده، خودمالکین و مشارکت سه جانبه به متقاضیان ارائه شده است.

رحمانی صنعتی سازی ساختمان را با اهمیت دانست و تصریح کرد: صنعتی سازی ساختمان امروزه موضوعی است که باید مورد توجه قرار گرفته و ساختمانها بویژه واحدهای مسکونی به این صورت ساخته شود.

مدیر کل دفتر فنی استانداری اردبیل عنوان کرد: صنعتی سازی ساختمان در ایران از 50 سال پیش مطرح بوده و اکباتان از جمله شهرهایی است که کاملا به صورت صنعتی ساخته شده است.

وی متذکر شد: که اگر ساختمان سازی از سنتی سازی به صنعتی سازی تبدیل شود باعث کنترل کیفی، پایین آمدن هزینه ساختمان سازی به صورت انبوه و کاهش حوادث ناشی از فرو ریختن ساختمان و بهبود وضعیت مبلمان شهری می شود.