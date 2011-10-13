دستور ویژه استاندار هرمزگان در برخورد با بنزین فروشی در خیابانهای بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امینی زاده اظهار داشت: با توجه به نظر و دیدگاه ویژه استاندار هرمزگان درخصوص لزوم برخورد با پدیده های ناهنجار مختلف مانند بنزین فروشی در سطح بندرعباس طرح ویژه ای با مشارکت شهرداری بندرعباس، فرماندهی انتظامی استان، مرکز پخش فرآورده های نفتی به محوریت فرمانداری بندرعباس در قالب کارگروه اجرایی در شهرستان بندرعباس به طور جدی نسبت به جمع آوری و برخورد با فروشندگان بنزین در معابر و خیابانهای شهر شروع شده است.

امینی زاده تصریح کرد: با گذشت چهار روز از تاریخ اجرای این طرح، نتایج قابل قبولی حاصل شده و عمده مسیرهای فروش بنزین در سطح شهر بندرعباس پاکسازی شده و فروشندگان و عرضه کنندگان بنزین جمع آوری شده و تصمیم مقتضی در مورد آنها گرفته شده است.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح مرکز پخش فرآورده های نفتی نیز موظف شده اند با اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و جراید غیر ایمن بودن استفاده از بنزینهای عرضه شده در معابر و خسارتهای احتمالی فنی به دلیل استفاده از این بنزین ها را به اطلاع عموم برساند و با اقدامات ویژه مردم را از مضرات این مسئله آگاه کنند.

فرماندار بندرعباس در ادامه با تشکر ویژه از رسانه های گروهی و جراید اظهارداشت: رسانه های عمومی باتوجه به وظیفه ذاتی خود که همانا اطلاع رسانی به موقع و صحیح است می توانند بازوی توانمند مسئولان در اجرای این طرح باشند و با اطلاع رسانی، ضریب آگاهی عمومی نسبت به پدیده های غیر ایمن را افزایش دهد و با آگاهی دهی به مردم سطح فرهنگ استفاده صحیح از انرژی و لزوم صرفه جویی و استفاده بهینه از سوخت را با فرهنگ سازی نمادینه نمایند و با انعکاس مسائل و مشکلات شهری و اجتماعی مسئولان را در مرتفع نمودن این مشکلات یاری دهند.